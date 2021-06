Meurtres dans un village anglais de T.E Kinsey paru chez City Ed.

Les excellentes éditions City présentent un roman policier peu ordinaire : Meurtres dans un village anglais, les enquêtes de Lady Hardcastle de T.E Kinsey, mystères et petits meurtres à la sauce britannique.

Le pitch du polar :

En ce printemps 1909, Lady Hardcastle, aristocrate excentrique et détective amateur, profite d’un repos bien mérité dans le coin de campagne anglaise où elle s’est installée. Un calme qui est de courte durée… Spencer Caradine, un fermier local, s’effondre raide mort à la taverne, la tête dans sa tourte. Meurtre ou accident ? Inutile de compter sur les policiers locaux pas très futés pour lever le voile sur ce mystère. Lady Hardcastle et à sa dame de compagnie, Florence, doivent prendre les choses en main et mener l’enquête. Mais la liste des suspects s’avère longue comme un jour sans pain… Entre la femme de Caradine amoureuse d’un autre, son fils qui le haïssait et les villageois dont il prenait un malin plaisir à pourrir la vie, la victime n’avait que des ennemis. Les enquêtrices de choc vont devoir mobiliser une bonne dose d’astuces et de crochets du droit si elles veulent pouvoir savourer le brandy de la victoire !

Une nouvelle enquête de Lady Hardcastle : absolutely fabulous !

Quelques mots sur l’auteur :

T.E. Kinsey a été journaliste en Angleterre pendant plusieurs années. Il a ensuite décidé de vivre pour ses passions et s’est lancé dans la plongée sous-marine, la guitare et la mandoline ! Désormais, il écrit à plein temps, notamment Les enquêtes de Lady Hardcastle qui connaissent un immense succès international.

Mon avis de lectrice :

La littérature britannique contemporaine regorge d’auteurs talentueux, dont les oeuvres touchent un public mondial grâce à l’universalité des thèmes abordés, mais aussi pour le style littéraire si reconnaissable et si original. J’ai toujours été sensible à cette littérature et ce que j’apprécie par dessus tout, c’est l’humour britannique, aussi bien au cinéma qu’en littérature. Avec ce polar : Meurtres dans un village anglais de T.E Kinsey, l’auteur ne déroge pas à la règle, en nous proposant un roman délicieux à tous les niveaux.

Ainsi, les personnages représentent l’archétype des anti-héros, une mamie percluse de problèmes de santés liés à l’âge et la narratrice, sa dame de compagnie. Elles ne vont pas hésiter à se lancer dans une enquête un peu tordue, alors que leur seule préoccupation aurait dû être de trouver le timing parfait pour l’infusion de leur thé Oolong…

J’ai adoré la compagnie de ces deux personnages désuets, qui se moquent du qu’en dira-t-on avec une verve et un détachement significatifs du fameux flegme britannique. L’histoire en elle-même nous plonge dans des secrets et des tiroirs cachés qui se révèlent au fur et à mesure de la lecture. Avec beaucoup de talent, l’auteur excelle autant dans les descriptions que dans des dialogues saupoudrés d’arsenic. Le tout forme une lecture très agréable, réjouissante à souhait, idéale pour les vacances.

Meurtres dans un village anglais de T.E Kinsey aux Editions City m’a redonné envie de passer des vacances en Angleterre, juste pour retrouver le charme des paysages et l’humour de ses habitants. Une lecture que je vous recommande avec chaleur. Belles lectures.