Marcelin NADEAU : espoir et renouveau pour la Martinique

Quatre listes s’affrontent au second tour des élections pour le renouvellement de la Collectivité Territoriale de la Martinique (CTM). Dans le nord caraïbe de l’île, Marcellin NADEAU, figure locale, maire d’une « commune du bout du monde », incarne les espoirs des habitants pour une île plus juste et plus démocratique.

Marcellin NADEAU, espoir et renouveau pour la Martinique

UN PASSIONNE DE LA SCIENCE POLITIQUE

Né en Martinique, dans la commune de Saint-Pierre, en 1962, Marcellin NADEAU est un vieux militant qui a très tôt participé à des mouvements de jeunes et de lycéens dans les communes du Prêcheur et de Fort-de-France.

Etudiant à Grenoble, il se forme à l’Institut d’Etudes Politiques, puis en droit public et en sciences administratives. En 1999, il rentre en Martinique.

UN MAIRE TRES POPULAIRE

Très populaire dans le nord caraïbe de l’île, il est maire de la commune du Prêcheur depuis 2008. Cité pour sa vision écologique dans l’hebdomadaire L’Express de décembre 2008 comme l’un des 15 politiques les plus influents, Marcellin NADEAU est l’un des fondateurs du groupe politique Peyi-a créé en 2019.

TOUJOURS FIDELE A SON CREDO ECOLOGIQUE

Toujours fidèle à son credo écologique, Marcellin NADEAU développe aujourd’hui, au sein d’une liste candidate à la Collectivité Territoriale de la Martinique (Ansanm pou péyi nou) un discours d’une grande sincérité, empreint d’une philosophie humaniste faite de de respect des gens, de démocratie participative, de co-construction, et de prise en compte des bassins de vie de son île natale.

UN CANDIDAT DE L’ESPOIR ET DU RENOUVEAU A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE

Marcellin NADEAU représente aujourd’hui l’espoir et le renouveau pour une Martinique lassée de la politique ordinaire. Les électeurs lui donneront-ils, à lui et à sa liste « Ansanm pou péyi nou », le pouvoir d’aider à préserver les droits des populations ?