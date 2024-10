Une, deux, trois… Cornebidouille ! – Ed. L’école des loisirs

Une, deux, trois… Cornebidouille ! est un recueil, des éditions L’école des loisirs, paru en octobre 2024. Un bel ouvrage de Magali Bonniol et Pierre Bertrand, qui présente les trois premières aventures de Cornebidouille, la célèbre sorcière qui fait peur aux enfants !

Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe, il restait les bras croisés devant. Cela faisait des tas d’histoires ! Ça faisait des histoires avec sa mère, avec sa grand-mère, avec son grand-père et avec son père. Mais avec son père, ça faisait des histoires encore pires… Il expliquait qu’à minuit, la sorcière Cornebidouille venait voir dans leur chambre les enfants qui ne mangeaient pas leur soupe. Elle faisait tellement peur que le lendemain, les enfants mangeaient leur soupe, mais avalaient même la soupière. Mais, Pierre, s’en fichait, car il ne croyait pas aux sorcières ! Pierre se retrouvait au lit, l’estomac vide…

Mais une nuit, il se passe quelque chose de bizarre. Cornebidouille sortait de son armoire… Le joli recueil présente un sommaire, avant de retrouver la première histoire sur Cornebidouille et Pierre. Des histoires amusantes, avec ces deux personnages charismatiques, qui ne manquent pas de se chercher pour le plus grand plaisir des jeunes lecteurs. Les dialogues sont piquants et très drôles, offrant des scènes improbables d’un jeune garçon face à une sorcière. Le dessin est tout aussi captivant et coloré, avec un découpage, parfois, comme une bande dessinée. Cela offre un rythme certain à la lecture et à la découverte de l’histoire. Le bel album se complète d’une interview des auteurs, croquis inédits, genèse de l’histoire et anecdotes croustillantes !

