D’ici moins d’un mois (plus exactement le samedi 20 novembre) aura lieu une marche mémorable : une marche contre les violences sexistes et sexuelles. Pourquoi mémorable et importante ? Parce que cette marche peut avoir un impact puissant sur la prise en compte de ces violences et ainsi aider un nombre important de personnes victimes de ces violences.

Par ailleurs, elle se veut également un message fort quant aux prochaines élections présidentielles de 2022. Cet évènement est donc très important puisque mobiliser et faire entendre les voix d’êtres humains qui ne sont pas d’accord et qui sont révoltés contre des violences sexistes et sexuelles peut faire débuter un effet boule de neige et permettre ainsi une meilleure considération de cette problématique de société. Chaque personne compte, peu importe votre genre, cela impacte tout le monde à différents niveaux.

Cette marche est notamment organisée par le collectif “Nous toutes” (ouvert à toutes et à tous!). Vous pouvez retrouver sur le site de Nous Toutes toutes les manifestations proposées en France (et il y en a près de 40 déjà planifiées!).

Il n’y a pas de marche proposée par chez vous ? Il est possible pour vous de l’organiser… avec l’aide du collectif ! Vous pouvez demander leur aide ici pour organiser vous-même une manifestation dans votre ville ! (badass!)

N’hésitez pas également à parcourir le site de Nous Toutes car il y a plusieurs moyens pour vous d’aider pour cette manifestation :