Urbex – Douleurs fantômes

Douleurs fantômes est le deuxième tome de la série Urbex, des éditions Le Lombard, paru fin août 2022. Une bande dessinée de Vincent Dugomier et Clarke, qui présente la suite des aventures fantastiques et psychiques de Julie et Alex, un thriller psychiatrique bien mené.

Dans une autre époque, Julie, en tenue d’époque est seule dans un wagon. L’orage gronde au-dehors. La jeune fille a l’air soucieuse. Elle regarde sa valise. Elle va la chercher, la descend. La valise est lourde et s’écroule sur la banquette. Julie l’ouvre et en sort le portrait d’une femme. Elle ouvre sa fenêtre et balance le portrait. Elle referme la fenêtre, avec un sourire. Elle semble soulagée. Cependant, l’émotion est de courte durée, car dès qu’elle se retourne, elle constate que le portrait est toujours dans la valise. Elle s’assied, l’air triste… Un peu plus tard, elle descend du train. Sur le quai, elle déplace difficilement sa lourde valise. Elle aperçoit la locomotive, avec le brasier. Elle ouvre sa valise, casse le portrait, avant de la mettre au feu. Elle repart, sa valise légère et l’esprit plus léger, également. Mais tout cela est, encre une fois, de courte durée…

L’intrigue captivante se poursuit avec le rêve étrange de Julie, qui va rapidement confier son rêve à son ami Alex. Les deux adolescents se retrouvent le soir même à la villa Pandora, où tout à commencer, pour une nouvelle séance d’urbex. Les deux amis se découvrent un aïeul commun… Le thriller psychiatrique est bien mené, offrant quelques réponses, quelques vérités, mais laissant aussi plein d’autres questionnements en suspense. Les voyages sont vertigineux, chaotiques et Julie semble plus impacter que son ami. A côté de tout cela, la bande dessinée présente aussi les héros en journée, avec leur famille ou au collège, avec des relations plus ou moins complexes. Le récit est réussi, offrant un mélange d’action, de suspense, d’étrange, d’horreur, avec des liens familiaux complexes, sorte d’héritage ou malédiction et de la psychique. Le dessin est toujours aussi plaisant, structuré, expressif et dynamique.

Douleurs fantômes est le deuxième tome de la série étrange Urbex, des éditions Le Lombard. Un thriller psychiatrique captivant, étrange et complexe, dans lequel deux amis se trouvent un lien de famille, et tentent de découvrir la vérité à travers l’exploration de bâtiments abandonnés.

