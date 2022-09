Timoté découvre les chiffres et les lettres aux éditions Gründ

Timoté découvre les chiffres et Timoté découvre les lettres sont deux nouveaux petits albums, parus en août 2022. Deux livres d’Emmanuelle Massonaud et Mélanie Combes, dans lesquels les jeunes lecteurs vont découvrir, tout comme leur petit héros, les chiffres et les lettres.

Aujourd’hui, mademoiselle Eglantine emmène toute la classe au parc, pour fêter les anniversaires de Lila et Antoine. Tous les deux ont quatre ans. La maîtresse a préparé un gâteau pour chacun d’entre eux. Maxou veut mettre les bougies. Timoté, à ses côtés, compte, pour être sûr qu’il y en ait quatre. Gilou remarque que ses camarades sont grands, car lui n’a que trois ans.

Ce matin-là, lorsque tout le monde est bien installé en classe, la maîtresse annonce qu’elle sait que tous ses élèves ont très envie d’apprendre à écrire. Mais elle leur explique qu’il leur faut d’abord connaître les lettres. Aussi, aujourd’hui ils vont faire un grand jeu pour découvrir les vingt-six lettres de l’alphabet. Puis, elle leur présente une chanson.

Les deux albums sont plaisants à découvrir, et entraînants. Ils invitent les jeunes lecteurs à découvrir, en même temps que le petit lapin, les chiffres et les lettres. Une journée entière et bien rythmée que ce soit pour découvrir les chiffres ou pour apprendre les lettres. Les récits sont agréables et vivants, adaptés aux enfants, leur proposant une première approche de l’apprentissage des chiffres et des lettres. Les enfants ont, comme leur héros envie d’apprendre et s’en amuse avec cette lecture rythmée et plaisante. De belles illustrations colorées et un univers tout en rondeurs s’ouvrent aux enfants, qui vont aussi découvrir des jeux, à la fin de l’ouvrage, notamment un à détacher.

Timoté découvre les chiffres et Timoté découvre les lettres sont deux nouveaux albums, des éditions Gründ. Deux histoires, à lire ou à écouter, avec l’application Lizzie, qui invitent les enfants à apprendre, comme leur héros, les chiffres et les lettres, à les sensibiliser, les encourager…

Lien Amazon