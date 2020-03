Véronique Sanson, l’Amour qui bat : portrait d’une icône de la chanson française !

Une voix de légende, des mélodies fortes qui donnent aux textes cette ampleur exceptionnelle, les fans apprécient « Véro » autant pour son humour et sa gentillesse que cette proximité, cette intimité qu’elle crée avec eux.

Un demi siècle après les débuts, Véronique Sanson est toujours là, fidèle à cette musique pop rock et folk américaine qu’elle affectionne tant. Sur scène, car c’est bien là qu’il faut la voir, l’énergie est intacte comme elle prouvait encore à la salle Pleyel en décembre 2019. Depuis « Amoureuse » en 1972, un album produit à l’américaine, en rupture avec la variété traditionnelle, Véronique Sanson, 23 ans, aura au fil du temps imposé un style à travers des chansons autobiographiques en forme de confession. Dotée d’une voix au vibrato reconnaissable, elle aura baigné dans tant de courants musicaux de la pop à la world en passant par la soul et le funk qu’elle s’est forgée une personnalité à part dans la variété française. Dans cette enquête menée auprès de proches et collaborateurs, Alain Wodrascka questionne cette « drôle de vie » et dresse le portrait d’une femme à la fois conquérante fragile, une musicienne à la fois rockeuse et classique, une artiste qui exprime à travers ses textes l’émoi amoureux, la liberté indomptable, le désir de fugue, le mal de vivre et les paradis artificiels.

Le livre révèle aussi un personnage a deux facettes. Si « Véro » est une musicienne au talent reconnu, elle est aussi une femme imprévisible, qui se grise à la « douceur du danger ». Mais quand elle trébuche, elle se relève et s’en retrouve toujours plus forte, toujours grandi. Alors: qu’en était il vraiment de sa liaison avec Michel Berger et de sa rivalité avec France Gall, quelle était la nature de la relation orageuse avec son père, quelles sont les raisons de cette vie sentimentale tumultueuse avec ses différents compagnons Stephen Stills Pierre Palmade et Étienne Chicot, de son addiction à l’alcool ou des dessous de « l’affaire Allah » ? Alain Wodraska ouvre la boite de pandore et livre ici l’essentiel des faits, les triomphes mais aussi les désastres de cette longue et extraordinaire aventure humaine. Un ouvrage très précis qui reprend année après année tous les événements qui ont marqué la vie artistique et personnelle du mythe Sanson. Ce nouvel éclairage ravira les collectionneurs et puristes du genre

Jean-Christophe Mary

Auteur: Alain Wodraska

Genre : Musique

288 pages

Editions : L’Archipel