Comtesse du Barry : Une sélection chocolatée pour Pâques

Comme expliqué lors de précédents articles, j’ai décidé de vous mettre un peu de baume au cœur avec ma sélection de chocolats de Pâques en cette période de Covid-19. Comtesse du Barry propose justement une sélection gourmande à découvrir sur la boutique en ligne. Et bonne nouvelle, la livraison est gratuite – avec le code 2LIV – afin que vous puissiez envoyer de beaux présents à vos familles.

Comtesse du Barry : Quelques gourmandises pour Pâques

En cette période de confinement, se réunir en famille autour d’une table pour Pâques risque d’être compliqué. Le fait est qu’il faut tenir bon, rester solidaire et profiter de plaisirs simples à la maison. Justement, Comtesse du Barry continue de livrer durant cette période difficile. L’occasion de goûter à de délicieux chocolats et autres mets.

Cela fait déjà plusieurs fois que je vous parle de Comtesse du Barry. Si vous me lisez, vous connaissez la marque par cœur, ou presque, puisqu’elle réserve encore de nombreuses surprises. Cette année, elle a décidé de rester sur un indémodable : l’œuf gourmand version 2020. Nous avions eu le plaisir de le recevoir l’année dernière. Il est non seulement très joli esthétiquement, mais en plus il renferme de bons chocolats au lait et noir fourrés praline. L’œuf est en porcelaine, les couleurs sont très raffinées. Un bel objet de déco une fois la sélection de chocolats dévorée.

De notre côté, la marque nous a permis de goûter aux fameux Raisins au Sauternes. Pas mal du tout cette recette. On retrouve des petits raisins séchés, imbibés d’une solution sucrée contenant du vin de Sauternes AOC. Ils sont ensuite enrobés de chocolat noir. Il faut aimer l’alcool dans le chocolat, personnellement ce n’est pas ce que je préfère, mais je sais qu’il existe plus d’un aficionado de ce genre de chocolat. De plus, il s’agit d’une production artisanale dont la recette a obtenu la 3 ème place aux Epicures des épiceries fines de 2017. Rien que cela !

Si vous avez envie de vous laisser tenter par quelques découvertes chocolatées, rdv ICI.