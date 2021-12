Weiss – Des coffrets gourmands pour Noël

Weiss, chocolaterie française, présente une jolie collection de coffrets gourmands, pour ce Noël. De nombreux coffrets parmi lesquels la nouvelle boîte de chocolats de Noël, illustrée par Laura Lhuillier, en édition limitée, spécialement conçue pour les fêtes.

Weiss, chocolaterie française depuis 1882, présente un savoir-faire artisanal, à travers des bouchées gourmandes et chocolatées. Une belle et fabuleuse gamme de chocolats, et autres gourmandises, qui se décline en truffes, marrons glacés, pralinés, bonbons de chocolat, fringants…

Parmi ces coffrets, celui illustré par Laura Lhuiller, en édition limitée est à découvrir, déguster, offrir et partager, ou pas ! Une jolie boîte qui invite à découvrir la jungle et retracer les origines du cacao. L’assortiment présente neuf Choc’ines et une dizaine de Valentines. Des langues de chat revisitées, à travers différentes recettes, au chocolat noir et au chocolat au lait.

Il y a trois recettes à savourer, pour les Choc’ines, qui ressemblent à des mendiants, avec une base de chocolat et des ingrédients, sur le dessus. La première bouchée à découvrir est un chocolat noir puissant accompagné, pour l’adoucir, de pistache, griotte et éclats de fèves de cacao qui viennent rehausser le goût. Une deuxième est plus croustillante, au chocolat doré Oryola, éclats de noisettes et aux billes de riz soufflé. Enfin la troisième recette présente une douceur fruitée, avec le chocolat au lait accompagné de la pomme et de la fraise, et aux croustillants éclats d’amandes.

Du côté des Valentines, trois recettes sont également à savourer. La première bouchée est un praliné amandes et noisettes, aux billes de riz soufflé, croustillant, qui s’allient parfaitement avec la douceur de la ganache caramel et la force de l’enrobage au chocolat noir. Cette première découverte offre plusieurs sensations et textures en bouche qui sont parfaites ! La deuxième recette reprend les mêmes bases pour le praliné, qui s’associe également aux billes de riz soufflé, mais à une ganache de chocolat blanc parfumée à la noix de coco, enrobée de chocolat au lait. Une bouchée exotique, pour tous ceux qui aiment, apprécient la noix de coco. Enfin, la dernière bouchée est fruitée et douce, avec toujours cette même base de praliné et billes de riz soufflés, qui s’allie ici à une ganache à la framboise, douce et suave, rehausser par le croquant et la force de l’enrobage au chocolat noir.

La chocolaterie française Weiss, présente de jolis et bons coffrets, pour les fêtes, notamment le coffret fringant, qui est beau et dont les bouchées, à l’intérieur, sont surprenantes, tendres, fortes, suaves, parfumées et savoureuses. Des coffrets gourmands à offrir, partager et savourer…

La chocolaterie française Weiss est à retrouver ici.