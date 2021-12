Disney – Spidey et ses amis extraordinaires

La toute nouvelle série de l’univers MARVEL plaît déjà aux enfants, avec Spidey et ses amis extraordinaires. Voici donc, pour Noël, une sélection de jouets autour de cet univers qui présente aussi des valeurs fondamentales comme la bienveillance, l’empathie, le courage, l’amitié, la force du travail en équipe…

Spider-Man a déjà conquis quelques générations de parents et grands-parents. Le visage, ou plutôt le masque, connu et apprécié, fait son apparition auprès des petits, qui se retrouvent avec leur propre héros, accompagné de ses amis extraordinaires ! Une série plaisante, pour les plus jeunes, qui vont bientôt vouloir jouer avec leurs héros.

Pour glisser au pied du sapin de Noël, France Net Infos vous propose donc une petite sélection de produits dérivés ! Il y a le quartier général Spidey, de chez Hasbro, tout comme le robot araignée Spidey, qui sont à découvrir et à offrir, pour que les enfants puissent revivre ou inventer leurs propres aventures, avec des effets sonores et lumineux. Pour la marque Jazwares, on retrouve une collection de 10 mini véhicules de course, avec les personnages, ainsi qu’un véhicule 2 en 1, qui possède donc deux modes de jeu, en voiture de course ou à moto ! Pour les tout-petits, un porteur, de chez Kiddieland est à découvrir, un avion aux multiples lumières, émettant des sons. Equipé d’une hélice qui tourne, l’avion permet une belle immersion dans l’univers du héros. Il y a aussi des costumes, pour se mettre réellement dans la peau de son héros préféré, à retrouver chez Rubie’s, pour incarner de la tête aux pieds, Miles Morales ou Ghost Spider !

Le coffret Lego Duplo Spider-Man Headquarters trouvera également sa place au pied du sapin de Noël ! Une boîte contenant plus de 35 éléments, pour construire et faire vivre de belles aventures et missions, à Spidey et deux autres figurines. Un coffret coloré, avec des éléments de construction adaptés aux petites mains des enfants, à partir de 2 ans. Trois héros, une moto, un QG à construire, entre autres, sont à découvrir avec ce coffret complet et adapté aux jeunes enfants.

Des petits gestes sont aussi appréciables : les enfants et petits fans, aimeront retrouver un petit ballon Mondo, à l’effigie de Spidey, parmi ses cadeaux. Un ballon coloré, qui invite à sortir, jouer dehors, se faire des passes et passer de bons moments en famille ou entre amis. Il y a aussi de petites figurines adorables, dans des boîtes toiles d’araignée, à découvrir et collectionner, de chez Hasbro, pour jouer avec tous les héros et amis de la série !

Spidey et ses amis extraordinaires, héros d’une nouvelle série pour les jeunes enfants, sont à retrouver pour Noël, à travers de nombreux produits dérivés. Des jeux, jouets, déguisements, livres, entre autres, qui se glisseront facilement au pied du sapin de Noël, pour ravir tous les petits fans !