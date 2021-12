Gründ – Mon premier jeu collaboratif

Mon premier jeu collaboratif est un coffret, des éditions Gründ, paru en octobre 2021, qui propose un premier jeu de société, aux enfants à partir de 3 ans. Un jeu idéal, pour les plus jeunes, qui vont apprendre à jouer ensemble, pour venir en aide à Gaspard l’écureuil.

Le coffret se compose d’un petit écureuil en bois, d’un dé blanc, de six stickers, d’un feuillet d’instructions, de trente jetons et d’un plateau de jeu à déplier. Le but du jeu est simple, les jeunes joueurs, à partir de 3 ans, doivent aider Gaspard l’écureuil à ramasser ses noisettes avant qu’il neige. Les enfants doivent donc jouer ensemble contre le nuage de neige, afin que Gaspard puisse faire ses réserves pour l’hiver.

Avant de commencer, il faudra placer sur le dé blanc, les stickers feuilles automnales sur les six faces. Ensuite, le plateau déplié, il faut placer l’écureuil sur la première case du chemin, et les jetons, côté feuille, autour du plateau. Le premier joueur, celui qui imite le mieux un écureuil qui grignote une noisette, lance le dé. L’écureuil avance d’une case et en fonction de la feuille du dé, retourne un jeton avec la même feuille. Si une noisette est trouvée, il faut la placer dans la réserve, dans l’arbre. Si c’est un petit escargot, c’est un coup pour rien, si c’est un flocon de neige, il faut le placer sur le nuage et s’il s’agit d’une noisette avec un ver, une noisette de l’arbre de Gaspard est retirée !

Le jeu est simple, amusant et plein de rebondissements, avec les différents jetons à retourner ! La partie est terminée lorsque les six jetons flocons de neige sont placés sur les nuages, mais c’est l’hiver qui gagne… Egalement, lorsque les 15 jetons noisette sont placés dans l’arbre, la partie se termine et là ce sont les enfants qui gagnent !

Mon premier jeu collaboratif est un coffret jeu des éditions Gründ, qui présente un premier jeu de société, pour les enfants à partir de 3 ans, qui vont s’amuser à aider un petit écureuil à faire ses réserves avec que les flocons de neige ne tombent pas tous ! Un coffret adorable, fabriqué en Europe, qui trouvera sa place au pied du sapin de Noël !