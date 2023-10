Western Love – La teigne et le gentil

La teigne et le gentil est le premier tome de la trilogie Western Love, des éditions Soleil, paru en septembre 2023. Une bande dessinée d’Augustin Lebon, qui présente un western Young Adult, offrant une aventure dans entre romance, humour et action.

Gentil semble obnubilé par une jeune femme. D’un simple geste, elle a réussi à faire chavirer son cœur. Pourtant la jeune femme n’était pas à son avantage. Elle avait les nerfs en boule, à cause d’une histoire d’argent. Il n’aurait pas dû la suivre et respecter le plan qu’on lui avait indiqué. Il aurait fallu qu’il reste discret… Gentil avait l’impression de s’être trompé de vie, ou qu’il avait besoin de tout foutre en l’air. Sur le passage de la jeune femme, des commères pestaient. Elles disaient que la jeune femme était un poison, qu’elle méritait bien le surnom de la Teigne ! Gentil a fait comme il pouvait dans la vie, avec les cartes qu’il avait en main. Jusqu’à aujourd’hui, il pensait s’en sortir pas trop mal… Il survivait…Il ne comprend toujours pas pourquoi il a suivi cette jeune femme. Ce choix était dangereux et stupide !

Très maladroitement, Gentil s’invite dans le restaurant de Molly la Teigne, et tente de la séduire. Entre mensonges et malchance, il arrive, malgré tout, à obtenir un rencard. Malheureusement, son passé le rattrape rapidement. Teresa, le retrouve et lui explique comment le plan doit se dérouler, pour braquer la banque. La bande dessinée est originale, elle mêle différents genres. En effet, le western est teinté de romance, d’humour et d’action, offrant un récit singulier et plaisant. C’est assez rock’n’roll, bien rythmé et mené, avec des personnages rapidement attachants. La narration se fait par l’intermédiaire de ces deux personnages, permettant de mieux les connaître et comprendre. Le dessin est tout aussi dynamique, avec un trait énergique et fluide, qui offre quelques belles planches à découvrir.

La teigne et le gentil est le premier tome de la trilogie Western Love, des éditions Soleil. Un album surprenant, original, qui entremêle différents genres, romance, humour et action, entre amour naissant, mensonges, fusillades, vengeance et problèmes familiaux !

