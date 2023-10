Chimène Badi chante Piaf le 14 octobre à la Palestre au Cannet : interview

En septembre 2022, débutait à Grasse la tournée de “Chimène Badi chante Piaf”. C’est là que s’est éteinte l’interprète de “Non je ne regrette rien” il y soixante ans. Le 14 octobre, Chimène Badi sera de retour dans la région. Ce sera au Cannet, à la Palestre, avec ce spectacle qui lui tient particulièrement à coeur. En effet, cela faisait longtemps qu’elle avait envie de rendre hommage à Edith Piaf, qu’elle a découverte enfant, et qui, depuis, n’a cessé de l’accompagner dans sa vie. Une belle aventure humaine qui va se poursuivre le 6 octobre avec la sortie de son album “Chimène chante Piaf l’intégrale”, enrichi de plusieurs titres et de duos avec de nombreux artistes dont Véronic Dicaire, Joyce Jonathan et Vincent Niclo. Quelques jours avant son concert à la Palestre, elle a eu la gentillesse de nous accorder une interview par téléphone.

France Net Infos : Le 14 octobre vous serez à La Palestre. La tournée de “Chimène Badi chante Piaf” a débuté il y a un an à Grasse. Y-a-t-il pour vous une émotion particulière lorsque vous chantez dans la région, là ou Piaf a vécu ses derniers jours ?

Chimène Badi : J’ai ressenti une grande émotion à Grasse, quand j’ai joué le spectacle pour la première fois. Dans le public, il y avait la soeur de Théo Sarapo, beaucoup de personnes qui ont connu Edith Piaf. C’était un moment absolument unique, pour moi-même et pour toute mon équipe, pour les musiciens qui m’accompagnaient. Ensuite, on a vécu de nouveau un moment très fort à l’Olympia. Il ne faut pas oublier que c’est Edith Piaf qui a sauvé l’Olympia. A Grasse comme à l’Olympia, j’étais souvent au bord des larmes. Maintenant, je prends vraiment du plaisir. J’ai aussi un peu plus de facilité à apporter de l’humour dans le spectacle, alors qu’à Grasse et à l’Olympia, il y avait quelque chose d’assez solennel qui était très émouvant, très fort, et qui prenait beaucoup de place.

France Net Infos : Cela fait longtemps que vous aviez envie de faire ce spectacle. Vous avez découvert Edith Piaf quand vous étiez enfant…

Chimène Badi : Je l’ai découverte quand j’avais entre quatre et six ans, grâce à ma maman qui écoutait beaucoup de chansons françaises. Parmi toutes les cassettes qu’elle avait à l’époque, il y avait celles d’Edith Piaf. Quand je l’ai découverte, ça a été un bouleversement ! Quand on est si jeune, c’est difficile de comprendre ce que veut dire “Mon Dieu” ou “Non, je ne regrette rien”. Par contre, j’arrivais à déceler qu’il n’y avait pas quelque chose de très heureux dans ces chansons-là. Après, j’ai grandi avec elle. Elle est toujours là, à côté de moi, comme un repère, un pilier. Dans mon existence, elle m’a apporté beaucoup de réconfort et de chaleur.

France Net Infos : Ses chansons sont intemporelles…

Chimène Badi : Bien sûr ! Peu d’oeuvres ont pu traverser comme cela les époques et même les frontières. A l’étranger, quand on parle de la France, on parle d’Edith Piaf. On a récemment demandé à la chanteuse Rosalia quels étaient ses artistes préférés en France et elle a répondu Edith Piaf et Juliette Armanet ! C’est génial !

France Net Infos : L’aventure se prolonge avec la sortie de l’album “Chimène chante Piaf l’intégrale”…

Chimène Badi : Effectivement, dans cet album, il y a des chansons un peu moins connues du grand public mais qui ont une place importante dans la carrière d’Edith Piaf et une place importante dans mon coeur. J’avais envie de les interpréter pour terminer cette belle aventure. Il y a aussi d’autres chansons de Piaf que je chante en duo avec d’autres artistes que j’aime beaucoup. Je les ai contactés et ils m’ont dit oui. Ce sont des artistes généreux. Pour interpréter Piaf, je pense qu’il faut l’être.

France Net Infos : Vous venez de participer à Prodiges. C’était là aussi une belle aventure…

Chimène Badi : J’étais face à des enfants qui se retrouvaient dans une conjoncture impressionnante, avec plusieurs caméras, un orchestre philharmonique, un jury, un public… La pression était donc forte pour eux. J’étais plus là pour les accompagner et leur donner des conseils, du soutien, un peu comme le ferait une grande soeur. Je les ai admirés parce qu’ils étaient courageux. Ils ont fait des choix audacieux. Cette force de travail et de volonté, c’était impressionnant ! Je pense qu’ils sont tous sortis gagnants de cette aventure. Pour chacun d’entre eux, c’était une expérience unique. Ils m’ont rappelé à quel point j’aimais mon métier.

Chimène Badi sera à la Palestre au Cannet le 14 octobre puis aux Folies Bergère à Paris les 27 et 28 octobre.