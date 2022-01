1984 en édition Collector aux éditions Larousse

1984 est un chef-d’œuvre dystopique, de George Orwell, un roman d’anticipation, paru en édition Collector, aux éditions Larousse, en novembre 2021. Une dystopie du XXème siècle, avec une nouvelle traduction, dans cette édition spéciale illustrée.

C’était une journée d’avril, froide et lumineuse. Les horloges sonnaient seize heures. Winston Smith tentait d’échapper au froid, en rentrant le menton. Il passa rapidement les portes vitrées de la résidence de la Victoire, mais pas assez, car un tourbillon gravillonneux, s’engouffra en même temps que lui. Le hall ne sentait pas très bon, et à l’une de ses extrémités, une grande affiche en couleurs avait été punaisée. Le visage énorme d’un homme, aux beaux traits anguleux et à l’épaisse moustache noire, était représenté. Winston se dirigea vers les escaliers, car l’ascenseur ne fonctionnait que rarement. C’était une des mesures économiques adoptées, en prévention de la Semaine de la Haine.

Cette édition Collector invite à découvrir ou redécouvrir l’œuvre de George Orwell, considérée comme une référence du roman d’anticipation. La principale figure du roman, Big Brother, est une figure métaphorique du régime policier et totalitaire de la société de la surveillance, mais aussi de la réduction des libertés. Ainsi, le roman présent la surveillance constante, mais aussi de la privation des droits et de la liberté. Le roman est oppressant, captivant, angoissant, démontrant une société totalitaire parfaite et effrayante. La lecture est saisissante, avec ce héros qui ne peut se défaire de tout cela, de la surveillance… L’ouvrage est accompagné d’illustrations modernes, aux traits structurés. Elles reprennent les descriptions du récit, s’adaptant parfaitement au roman.

1984 est à retrouver en édition collection, aux éditions Larousse, pour une nouvelle traduction du roman de George Orwell. Un récit d’anticipation plein d’action et d’aventure, qui reste oppressant, un livre incontournable à découvrir, intemporel et terrible.