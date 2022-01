La collection Kididoc des éditions Nathan s’enrichit d’un nouveau documentaire animé, Le Kididoc des véhicules, paru en novembre 2021. Un livre animé attrayant qui vient répondre à toutes les questions sur les véhicules, pour les jeunes lecteurs toujours passionnés et curieux.

Dès la couverture, une roue est à tourner, pour présenter quelques questions que les enfants peuvent se poser, autour du thème des véhicules. Les petits vont suivre Manon et Lucas pour découvrir plus de 100 questions et réponses. Après un sommaire très complet, qui présente des thèmes à chaque double page, les jeunes curieux vont découvrir les véhicules qu’il y a tout autour de la Terre. Il y a donc un porte-conteneurs, une péniche, les véhicules rapides et les transports en commun. D’autres véhicules sont aussi à retrouver, et sont détaillés, grâce à des volets à soulever, pour découvrir leurs particularités. A la deuxième double page, ce sont les véhicules aériens qui sont présentés.

A chaque double page, qui présente un nouveau thème autour des véhicules, des animations sont à découvrir, pour captiver les enfants. En effet, les jeunes curieux participent ainsi à la découverte de questions et de réponses. Des flaps sont à soulever, des pages s’agrandissent, comme des pop-up de toutes sortes, des rabats sont à ouvrir, des livrets à feuilleter… Le documentaire invite les jeunes lecteurs à retrouver les réponses de plus de 100 questions sur les véhicules terrestres, aquatiques et volants, avec l’aide d’animations plaisantes. Les différents modes de transport sont ainsi dévoilés, de manière ludique, attractive et intelligente. Les réponses sont adaptées aux enfants, avec un vocabulaire adapté, clair et concis. Le dessin est rond, doux, coloré, très plaisant et représentatif.

Le Kididoc des véhicules est un documentaire animé, des éditions Nathan, qui vient répondre aux questions des enfants. Un livre attrayant et bien construit, pour découvrir les véhicules aquatiques, terrestres et volants, avec l’aide d’animations amusantes et spectaculaires.