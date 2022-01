Je touche, j’écoute – Ne chatouille pas l’ours blanc !

La collection Je touche, j’écoute, s’enrichit du titre Ne chatouille pas l’ours blanc !, paru aux éditions Usborne, en octobre 2021. Un livre fabuleux, à toucher pour ensuite entendre les cris des animaux. Un livre sonore attrayant, doux et coloré, qui invite à découvrir quelques animaux du bord de mer.

Dès la couverture, les enfants sont incités à caresser, chatouiller l’ours blanc. Celui-ci réagit, et se met à grogner. Les petits sont stupéfaits, surpris et amusés, ils en redemandent encore. La première double page ajourée, permet de retrouver l’ours blanc et son pelage à effleurer. Il est indiqué qu’il ne faut pas chatouiller l’ours blanc, sinon il va grogner ! Mais les enfants ne résistent pas à caresser et chatouiller l’ours tout doux, qui se met ainsi à grogner. A la double page suivante, il est signalé, qu’il ne faut pas chatouiller le phoque, sinon il va rugir.

Ainsi de suite, le livre cartonné, aux pages arrondies, présente quelques animaux à ne pas chatouiller ! Le livre est sonore, à toucher et interactif, très amusant, il plaira aux jeunes lecteurs. A travers un texte court, qui interpelle, les enfants découvrent des animaux des bords de mer. Un ours blanc, un phoque, un macareux et un morse sont ainsi à découvrir au fil des pages. Il y a un renard polaire à retrouver à chaque illustration, comme si les enfants le suivaient, comme si c’était lui qui indiquait qu’il ne faut pas chatouiller ! Les pages sont ajourées, permettant de retrouver des éléments, d’une page à l’autre. Cela offre aussi une belle dynamique visuelle et curieuse, pour les tout-petits. Le graphisme est simple, rond et expressif, offrant un univers doux et coloré.

Ne chatouille pas l’ours blanc ! est un nouveau titre de la collection Je touche, j’écoute, des éditions Usborne. Un livre sonore à toucher, amusant et intéressant, éveillant les enfants, à travers des matières à palper, des cris à entendre, des animaux à observer.