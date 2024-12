2050 – Un avenir sous le signe de l’AI – Éditions Philéas

Partagez





2050, ce n’est pas si loin comme avenir ! À travers dix nouvelles concoctées par quatorze auteurs, on découvre notre « possible » vie future, avec la digitalisation inévitable de notre monde. Il y aura des avantages, comme des inconvénients bien évidemment.

Plongez au cœur d’un one shot aussi fascinant qu​’inquiétant sur ce monde de demain qui peut être sera le nôtre !

À retrouver aux Éditions Philéas, depuis le 14 novembre 24 !!! (+14)

Le décor :

Chacun des dix récits commence par une mise en bouche d’amorce. Une courte phrase que l’on retrouve un peu plus loin, pendant la lecture, et qui nous permet de situer la pertinence du propos !

Le premier voyage en 2050, se prénomme « Une histoire bio ». Et la phrase d’accroche est :

« Je suis convaincu que tu aimerais damer le pion aux machines, non ?? »

Jean-Michel Ponzio et Laurent Galandon nous entraînent dans le jardin d’un vieillard. Un certain Jean Michel !!

Un petit espace vert en marge d’une immense cité reflétant le ciel et les environs.

Sur l’écran situé sur le visage de son robot d’assistance, un éditeur vient titiller la créativité du vieil homme, en lui proposant d’écrire le prochain livre qui aura un succès inattendu ! Car les livres se font rares, surtout ceux créés par les humains. Dans ce monde, ce sont à présent les AI qui génèrent du texte, en fonction de la demande des acheteurs ! Mais voilà, lors de la sortie d’un livre entièrement bio, écrit par une humaine, la ruée ne s’est pas faite attendre. Aussi, l’éditeur y voit un nouveau marché, et vient solliciter cet écrivain, en retraite forcée, qui cultive encore ses propres légumes, et continue, comme il le peut, d’être en marge de cette société connectée ….

Premier récit anticipatif, du « côté obscur » arrivant à grands pas, avec nos vies futures, technologiquement connectées !!!



Le point sur la BD :

« Les hommes pensaient changer le monde… Ils l’ont bouleversé ! »

Bon, Chauzy, De ​Metter, De Rochebrune, Ducoudray, Gauckler, Izu alias Guillaume Dorison, Kalon alias Jean-Philippe Kalonji, Kerfriden, Martin, Mig, Perger, et les deux auteurs de la première histoire… Un collectif d’auteurs/trices connus.es et reconnus/es, pour dix récits d’anticipation, aussi réflexifs qu’inquiétants !

2050, aux Éditions Philéas, exploite l’avènement des différentes applications de l’IA, dans nos avenirs proches. La fiction jouxte une réalité que l’on commence à découvrir avec les réseaux sociaux et ce qui se cache réellement derrière ce « pour garder le contact avec ses amis/es et sa famille ». Car tout le monde sait que nous ne sommes que les « produits » de ce vaste réseau fait d’AI, d’ombres et de lumières !!!

En 2050, on est en plein dans cette petite « fumisterie » qu’est la technologie du futur.

Les auteurs/trices se sont projetés/es un peu plus loin ! Leur récit commence toujours de manière « candide » : phrase d’accroche, noms des auteurs, et pose des bases. Puis, ça monte crescendo, entre ironie ou sérieux. Mais on finit toujours sur une touche sarcastique ou incisive. C’est là qu’apparaît le ‘Time capsule’ d’Anaïs Bon, pour clôturer en beauté la lecture. Et, nous plonger dans une mûre réflexion !

La conclusion :

2050, c’est la nouvelle bible ! Celle que tout le monde devrait avoir à son chevet, pour se rappeler où nous nous situons dans l’échelle de l’humanité avec l’avènement de l’IA. Chaque récit, publié dans ce one shot aux Éditions Philéas, est d’une clairvoyance algorithmique !!! Pourtant, créés par des cerveaux bien humains, ils amènent chacun leur lot de réactions de la part du lecteur, suscitant de profondes réflexions, discussions ! Un voyage dans le futur, au design changeant suivant les auteurs, où chaque « prédiction » énoncée se veut plus toujours plus visionnaire ! Coup de cœur total !!