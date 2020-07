21 jours avant la fin du monde chez Rue de Sèvres

Une fin du monde plus personnelle que de l’humanité toute entière ! « 21 jours avant la fin du monde » aux Éditions Rue de Sèvres, est l’histoire toute simple d’une amitié perdue après un drame, puis retrouvée après des années. Ça sent les cigales, l’été, les petits villages Italiens où la « Dolce Vita » est une réalité. Mais aussi, le karaté !!! Un one shot paru depuis le 21 Juin déjà, qui transportera le lecteur dans l’espoir … (+8)

Le décor :

C’est l’hiver … Deux enfants, Aless et Lisa, jouent dans la neige, comme le ferait n’importe quel enfant. Création d’un bonhomme de neige, bataille, puis observation des poissons à travers l’épaisse couche de glace recouvrant le lac immense qui jouxte le village …

Quelques années plus tard, on retrouve Lisa qui a bien grandi. En allant rejoindre sa mère quelle aide au bar familial, elle croise ce vieil énergumène sur son vélo. Tout le monde ici le connait, et il fait la distraction des vacanciers qui se moquent de lui. Un vieillard en vélo qui décompte les jours jusqu’a la fin du monde, ce n’est tout de même pas courant !!!

Les jours passent ainsi dans le village lorsque vient l’été. La mère de Lisa travaille souvent tard le soir, et celle-ci est devenue une jeune fille autonome malgré son âge. Heureusement, sa « seule » amie est toujours là pour lui tenir compagnie.

Mais, ce jour là, une visite inattendue va venir bouleverser le petit train train de Lisa, et faire remonter une foule de souvenirs et un secret durement caché pendant des années.

Le point sur la BD :

Sualzo adapte ses illustrations et les accorde tendrement aux principaux thèmes abordés dans le scénario de Silvia Vecchini : Incompréhension des faits dûe à l’âge des personnages principaux, Naïveté. Description d’une vie simple et ordinaire aux non dits sous jacents. Vue sur des souvenirs d’enfance en flash-backs récurrents pour comprendre le passé et mieux aborder l’avenir ! Silvia Vecchini permet un cheminement personnel utile à tous les personnages dans différents chapitres qu’elle compare à des préceptes de Karaté. On avance doucement dans son univers et on découvre des vérités au fil du récit, qui nous permette de comprendre, un à un, chaque personnage.

Tout se joue dans les couleurs apportées par Claudia Giuliani. « 21 jours avant la fin du monde » aux Éditions Rue de Sèvres, transporte le lecteur dans une ambiance chaude où l’action se déroule, puis dans une ambiance « sépia style », nostalgique à souhait, pour les nombreux flashs backs.

Le lecteur chemine avec les personnages, de drames à nouvel espoir !

La conclusion :

Une BD qui se boit comme un verre de lait : aussi doux au goût, que dramatique dans la récolte ! “21 jours avant la fin du monde” aux Éditions Rue de Sèvres questionne sur ces secrets personnels souvent enfouis dans les familles ou dans les petits villages. Des secrets qui, finalement, ne font que créer un mal être profond, et confondent les enfants dans l’incompréhension la plus totale. L’autrice nous fait comprendre qu’il vaut mieux trouver, par des mots simples, une explication honnête pour des enfants impliqués dans un drame. Que de cacher et transformer les choses, ce qui empêchera un développement psychologique chaotique ! Une belle leçon de vie.