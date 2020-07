La mer mon imagier animé – Éditions Gallimard Jeunesse

Début juin 2020, les Éditions Gallimard Jeunesse ont agrandi leur collection d’imagiers animés avec celui sur le thème de la mer. “La mer mon imagier animé” est un livre qui va plonger le petit dans les eaux transparentes, à la découverte d’animaux colorés qu’il n’aura pas l’occasion de recroiser très souvent.

Le livre en lui-même est superbe. De couleur bleu azur, nous retrouvons un crabe souriant au centre de la couverture en relief. De forme carrée, il est parfaitement adapté aux petites mains de l’enfant. Ses pages en carton épais facilitent la lecture. Il n’aura aucun mal à tourner les pages du livre, encore et encore, pendant des années !

La narration commence par nous emmener au bord de la plage pour profiter d’une journée “châteaux de sable” en famille. C’est au détour d’une promenade, que le petit va comprendre que l’univers maritime renferme aussi de belles surprises. Il va apprendre à quoi ressemble un phare, un marin, un bateau ou encore une île. Il fera la connaissance de plusieurs poissons aux formes amusantes. Et pourra faire un plongeon dans l’océan tropical, entouré d’animaux bien plus atypiques.

Le livre ne cesse d’interpeller le petit avec des questions bien ciblées. En ouvrant chaque volet, il aura toutes ses réponses. Comme pour chaque livre animé de cette collection, il se termine par une vue globale de l’histoire, avec une double page récapitulative. Les illustrations de Marta Comín sont adorables. J’avais beaucoup apprécié son travail dans “Mes couleurs” qui fait partie de la même série. Bien sûr, nous retrouvons la fameuse roue à tourner qui le sollicite à nouveau. Une façon rigolote de jouer au “coucou/caché” à la découverte de nouveaux compagnons de lecture.

Mon avis sur “La mer mon imagier animé”



Les imagiers animés font partie des livres les plus appréciés des enfants, car cela rend la lecture plus dynamique. Et c’est aussi l’occasion pour eux d’aller de découvertes en découvertes. Comme à chaque fois, il a été parfaitement pensé, avec ce système de volets à ouvrir et fermer, pour découvrir tout ce que la mer à de beau à cacher.

Un livre d’apprentissage, au travers d’images très actuelles, qui vont encore plus éveiller sa curiosité. J’apprécie aussi le côté réaliste des illustrations qui permet à l’enfant de reconnaître l’animal dans la vie réelle ou dans d’autres livres.