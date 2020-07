Pourquoi faire un suivi de colis ?

Aujourd’hui, les livraisons à domicile sont devenues monnaies courantes dans toutes les entreprises de ventes de produits. Le suivi de colis s’invite donc comme un concept très utile à prendre en compte, aussi bien pour les entreprises que pour les particulières. Cet aspect de la livraison se base sur les nouvelles technologies de l’information et présente de nombreux avantages aux deux acteurs du commerce. Trouvez dans cet article comment cela fonctionne et quelques avantages qu’il présente.

Comment fonctionne le suivi de livraison ?

Le suivi de livraison est une méthode pratique pour suivre les commandes de marchandise sur internet en toute sérénité et meme pour les colis venant de Chine via China Post Suivi. Il donne la possibilité de suivre toutes les étapes de l’envoi des colis. En effet, une plateforme est mise à votre disposition du client pour faciliter la commande du produit et l’enregistrement de ses données de livraison. Pour cela, un formulaire lui sera soumis qu’il devra remplir en insérant ses informations exactes. Il est conseillé de ne pas oublier de renseigner le numéro de bordereau de l’expédition. Une fois terminé, le client peut suivre son colis par le biais d’un SMS ou téléphone.

Dans le cas d’une livraison de marchandise, il est conseillé de vérifier que le bon de commande et le bon de livraison sont identiques. Le bon de livraison est un document qui permet d’attester que la commande passée par le client correspond à la marchandise livrée. Il est donc important de prendre soin de ce document.

Les avantages d’un suivi de colis

En dehors de son mode de fonctionnement très facile à mettre en place, le suivi de livraison présente de nombreux autres avantages.

Une vue d’ensemble de la livraison

Avec un suivi de livraison, vous avez la possibilité de suivre en temps réel l’évolution de la livraison. Vous avez une vue d’ensemble de tout le processus de livraison, depuis le packaging jusqu’à la destination finale. C’est un moyen efficace pour rassurer le client durant tout le processus de livraison.

Une réduction des réclamations

Une marchandise déclarée « envoyé » n’a pas toujours la garantie d’être remise au destinataire souhaité. Il faut aussi évaluer les risques de choc en cours de route et prendre également en compte les délais de livraison. Avec le suivi de colis, il est possible de savoir en temps réel la position du colis et de s’assurer ainsi que son nouveau propriétaire le reçoit.

Se démarquer de la concurrence

Avoir un système de suivi de colis peut également être un excellent moyen de se démarquer de la concurrence. En effet, ce système vient mettre en confiance vos clients et fait immédiatement d’eux de prochains clients potentiels. C’est un système très utile pour les clients qui vous en seront certainement très reconnaissants. Vous pouvez donc en profiter pour hausser la cote de votre entreprise.

Meilleures gestions des livraisons

Avec le suivi de colis, vous pouvez très rapidement créer des registres de livraison pour votre entreprise. Ainsi, il vous sera plus facile de marquer certaines marchandises comme urgentes à livrer selon les délais promis aux clients. C’est aussi un moyen de réacheminer facilement les marchandises afin de les affecter plus rapidement à d’autres destinataires. Cela vous permettra d’avoir des rapports plus avancés et un résultat plus intéressant pour votre entreprise. En gérant de façon optimale votre système de livraison, vous ferez grimper le nombre de clients ainsi que vos ventes.

Avec un fonctionnement très simple à appliquer et ses nombreux avantages, il vous sera très profitable d’opter pour cette solution innovatrice. Pour cela, il suffit de faire appel à une entreprise spécialisée afin d’intégrer ce service à votre système de livraison. Face aux nombreux avantages que peut vous apporter ce système, n’hésitez surtout pas à en profiter.