Philocomix T2 : Apprendre intelligemment en se poilant !!!!

Oui je sais, c’est encore les vacances !! Mais la rentrée approche à grands pas :) et, si, comme moi, tu as envie de ne pas trop être largué en rentrant au bahut, mais que t’as du mal à étudier des lignes et des lignes .. qui n’en finissent plus … couchés sur une page blanche … pas pratique en plein soleil sur le transat en plus !! et bien je t’ai trouvé la solution la plus douce !!! Grâce aux Éditions Rue de Sèvres et à sa nouvelle série en deux tomes : Philocomix !

Le décor :

Ils ont pensé à tout … et surtout à toi !! Ils ont sorti deux tomes complets sur la pensée philosophique à propos du bonheur. Un truc de dingue et tellement amusant, que tu vas être obligé de retenir tout ce que tu dois savoir, sans efforts …

Dedans, tu peux y découvrir la « pensée » de dix philosophes à propos du bonheur … Ça part de philosophes de l’antiquité jusqu’au 20 ème siècle ! Et, ses deux tomes questionnent sur l’évolution de l’homme dans les différentes sociétés qu’il traverse, parallèlement à sa quête de bonheur, d’harmonie entre humains … Tu y rencontreras Aristote comme Diderot ou Montesquieu. Même Sartre !!! Et j’en passe…

Sauf, qu’au lieu d’être un peu trop « philosophe type », (tu vois ce que je veux dire … morne, pompeux … et que ces messieurs causent des mots que l’on ne comprends pas !!) Bein là, les auteurs ont vulgarisé à mort en nous livrant une approche fun, précise et intelligente !

Le point sur la BD:

Jérôme Vermer s’est chargé du discours, grâce à une formation top niveau en philo. Avec l’aide de Jean Philippe Thivet, ils te pondent toute une histoire hilarante autour d’un programme pour rendre le monde meilleur !!! Anne-Lise Combeaud, parfait le tout avec des illustrations qui collent parfaitement à l’ambiance du scénario imaginé par ses deux compères !!! Caricaturales, colorées … tout ce qui plait à notre oeil !! Je te laisse regarder un peu …..

Comme tu peux voir, même ton petit frère peut le lire, comprendre et passer le BAC à ta place !! Non seulement, on y apprend l’essentiel du programme, mais en plus, c’est tellement drôle qu’on en redemande !! Philocomix aux Éditions Rue de Sèvres te sauvera la mise, quand tu auras besoin d’exemples ou de citations c’est sûr !

La conclusion :

Je me demande pourquoi l’Académie ne met pas plus en avant des bouquins d’apprentissage aussi complets et non barbants !! Ça aiderait pas mal de monde !!! Mais tout n’est pas perdu ! Avec Philocomix chez Rue de Sèvres, en deux tomes seulement, le lecteur a la chance de pouvoir profiter d’un condensé de savoirs et d’apprendre en s’amusant ! C’est tellement ludique que c’est à lire, pour parfaire son savoir de 9 à 99 ans !!