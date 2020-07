Le théâtre Anthéa d’Antibes a dévoilé sa nouvelle saison

Le théâtre Anthéa d’Antibes a fermé ses portes en mars dernier, brutalement, précipitamment, comme tous les théâtres de France. Pour sa huitième saison, il ouvrira plus tard que d’habitude, en novembre, en raison de la crise sanitaire. Daniel Benoin vient de dévoiler la nouvelle programmation, particulièrement riche, où vont se succéder des artistes de renom, des productions d’Anthéa mais aussi des spectacles annulés la saison dernière qui ont pu être reprogrammés.

Gérard Depardieu pour démarrer la saison

Les premières représentations de cette huitième saison seront placées sous le signe de l’émotion puisque Gérard Depardieu reviendra dans la salle Audiberti pour chanter Barbara. L’année dernière, son hommage à la grande Dame brune avait été très vite complet et de nombreux spectateurs avaient été déçus de ne pouvoir y assister. Dans la salle Pierre Vaneck, le théâtre Anthéa présentera sa première création de la saison : Un prince d’après le texte d’Emilie Frèche avec Sami Bouajila.

De nombreuses productions d’Anthéa

Tout au long de l’année, les productions du plus important théâtre de France après la Comédie Française vont se succéder. Pour la première fois en France, Daniel Benoin va créer Disgraced (Disgrâce) d’Ayad Akhtar avec Alice Pol et Sami Bouajila dans les rôles principaux. Il y aura également Monsieur X de Mathilda May avec Pierre Richard, qui vient de remporter un grand succès à la dernière cérémonie des Molière. Parmi les autres coproductions, le Collectif 8 reprendra deux grands textes de la littérature, 1984 et La Religieuse. Le Collectif La Machine proposera une variation autour de Docteur Jekyll et Mr Hyde. Clément Althaus célèbrera en musique le 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Héléna Noguerra viendra apporter toute son énergie dans son spectacle La reine de la piste. James Thierrée montrera son nouveau spectacle haut en couleurs, « Room ». Enfin, Christophe Alévêque et Michel Boujenah, grands habitués du théâtre, créeront leur nouveau spectacle à Anthéa.

De nombreux fidèles d’Anthéa seront là

Pour cette nouvelle saison, de nombreux fidèles ont répondu présents, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Ainsi, Fabrice Luchini reviendra pour évoquer « Des écrivains qui parlent d’argent » et Gaspard Proust sera là pour présenter son nouveau spectacle. Edouard Baer, dans toute sa splendeur, nous fera part des « Elucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce ». Daniel Auteuil viendra présenter « déjeuner en l’air », un étonnant spectacle musical. Enfin, pour clôturer la saison, Gad Elmaleh livrera a public d’Anthéa son dernier one man show.

Les temps forts de cette saison seront nombreux, avec des textes de grands auteurs, de la danse, et de la musique. En novembre, Sylvie Testud et Eric Elmosnino seront dans L’heureux stratagème de Marivaux dans une mise en scène de Ladislas Chollat. Puis, Guillaume Gallienne de la Comédie Française plongera dans l’univers de Dario Fo avec François, le saint jongleur. Les spectateurs d’Anthéa pourront applaudir Niels Arestrup dans Rouge, qui vient de lui valoir un Molière. Harold Pinter sera à l’honneur d’abord avec La Collection, porté par Mathieu Amalric puis avec Trahisons avec Roschdy Zem. Clémentine Célarié, seule sur scène, incarnera l’inoubliable héroine d’Une vie de Maupassant. François Berléand et François-Xavier Demaison, habitués du théâtre, nous offriront un duo jubilatoire dans Par le bout du nez. Pour les seules représentations en France, l’immense Bob Wilson revisitera Le livre de la jungle de Kipling. Philipe Découflé ravira le public avec Shazam, son spectacle historique qui a accompagné en 1997 les célébrations du 50e anniversaire du Festival de Cannes. Dans un spectacle musical, Julie Depardieu incarnera Misia Sert, une figure majeure de la vie artistique de la Belle Epoque et des Années Folles. La tournée d’Alain Souchon fera étape à Antibes pour deux soirées.

Enfin, Daniel Benoin et son équipe ont eu à cœur de reprogrammer certains spectacles qui avaient dû être annulés au printemps dernier. Ainsi, le public d’Anthéa pourra enfin voir La dégustation avec Isabelle Carré et Bernard Campan, Le fétichiste de Michel Tournier ou le spectacle plein d’humour de Monsieur Fraize.

Rendez-vous en novembre pour découvrir la nouvelle saison du théâtre Anthéa d’Antibes.

Pour plus de renseignements : www.anthea-antibes.fr