Quels sont les vitamines et minéraux essentiels de votre été ?

En été, les fortes chaleurs peuvent affaiblir notre organisme et les vacances déstabiliser notre quotidien. C’est pourquoi, il est essentiel de garder une alimentation saine, variée et équilibré afin d’aller chercher toutes les vitamines et tous les minéraux essentiels au bon fonctionnement de notre corps.

© Pixabay / congerdesign

S’il est possible de trouver les vitamines et minéraux qui font défaut à votre corps dans les compléments alimentaires et autres suppléments multivitamines, regroupant une variété de substances nécessaires à votre organisme, sachez qu’un régime alimentaire sain et équilibré est généralement suffisant. Voici les vitamines et minéraux essentiels au bon fonctionnement de votre organisme et où les trouver.

La vitamine C pour renforcer le système immunitaire

La vitamine C que l’on retrouve dans les agrumes, les poivrons, kiwis, fraises ou encore les brocolis stimule les défenses immunitaires et encourage la production de collagène grâce à ses actions antioxydantes. La vitamine C étant très sensible à la chaleur , mieux vaut déguster les fruits et légumes qui en contiennent crus ou cuits à très basse température. La vitamine C illumine le teint et prévient l’apparition des rides. Donc on hésite pas en consommer.

Les vitamines B pour la croissance et la force

Les vitamines B regroupent plusieurs vitamines qui jouent un rôle essentiel dans la croissance et la reproduction cellulaire, en particulier celle des cellules sanguines et des muqueuses. Elle favorise la cicatrisation et contribue également à la synthèse et l’assimilation des protéines pour nous donner force et énergie et assurer le bon développement des muscles.

La vitamine E pour le coeur et la peau

Antioxydante, la vitamine E est connue pour ralentir le vieillissement cellulaire et protéger des maladies cardio-vasculaires. Elle joue également un rôle important dans la beauté de la peau puisqu’elle maintient la souplesse et l’élasticité de l’épiderme. On la trouve dans les pommes, les huiles végétales ou encore le paprika.

Le fer pour éviter les coups de fatigue

Le fer encourage la bonne respiration des cellules et donc le bon fonctionnement du flux sanguin et des muscles. Les femmes peuvent être en carence à certaines périodes de leur cycle, tout particulièrement au moment des règles, mais aussi lors de la grossesse et de l’allaitement. On en trouve dans les épinards, le cacao, le gingembre, les lentilles ou encore le boudin noir.

Le zinc pour une belle peau et de beaux cheveux

Très important pour la croissance, le zinc bénéficie de pouvoirs antioxydants. Il joue un rôle important dans la production d’élastine qui donne à la peau toute sa souplesse. Il produit également de la kératine qui permet d’avoir de beaux cheveux et une belle peau. On en trouve dans les lentilles, les huîtres, le foie de veau et de porc, les huîtres ou encore le jambon cuit.