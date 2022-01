2,2 milliards d’euros en Europe pour le business des rencontres en ligne

Sur le podium le Royaume-Uni (590 millions), l’Allemagne (570 millions) et la France (360 millions) : parmi tous les concurrents on trouve beaucoup de sites généralistes, mais on voit aussi se développer des sites spécialisés.

Le business des rencontres en ligne génère 2,2 milliards d’euros en Europe. En basant sur des données fournies par IBISWorld, Pew Research Center, CEBR et Le Grand Guide de Sites, ExtraConjugales.com, le site de rencontres le plus discrète et le plus sécurisé destiné aux personnes mariées ou en couple, a estimé à 2,2 milliards le chiffre d’affaires du secteur.

« Malgré un marché saturé, on a trouvé la formule gagnante » remarque Alex Fantini, fondateur du portail.

Particulièrement les femmes sont de plus en plus nombreuses à fréquenter le site ExtraConjugales.com, qui compte aujourd’hui près de 1.250.000 utilisateurs en France : 654.000 femmes et 596.000 hommes.

«De plus en plus d’hommes et de femmes sont infidèles; mais on remarque une grosse augmentation dans l’infidélité féminine. Il y a un grand changement de mentalité car jusqu’à il y a peu les femmes étaient condamnées en cas d’infidélité, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Par ailleurs, elles ont maintenant les moyens financiers d’être infidèles» explique Alex Fantini.

Le portal a dévoilé au magazine mediawebpress.com que le marché des rencontres en ligne est une industrie qui fait partie des gagnants de la pandémie : comme les rencontres dans la vie réelle sont devenues plus difficiles, puisque les interactions sociales ont été réduites au minimum, sur Internet cette industrie de la séduction trompeuse a très clairement tiré profit de la crise sanitaire.

Le business est très juteux pour les 2.000 sites et applications de rencontre recensés en France. Parmi tous les concurrents, de tailles diverses, qui tentent de s’approprier une part du gâteau, on trouve beaucoup de sites généralistes ; mais — depuis quelque temps — on voit aussi se développer des sites spécialisés comme ExtraConjugales.com, s’adressant à un public dont le profil est bien spécifique.

Aujourd’hui, les sites de rencontres entre personnes mariées abondent sur la toile : en France, il faut compter une trentaine de sites de rencontres extra-conjugales.

Le site de rencontres le plus discrète et le plus sécurisé destiné aux personnes mariées ou en couple a aussi estimé le chiffre d’affaires du secteur région par région :

1) Île-de-France 67.675.000 €

2) Provence-Alpes-Côte d’Azur 41.958.000 €

3) Hauts-de-France 37.890.000 €

4) Bourgogne-Franche-Comté 36.545.000 €

5) Pays de la Loire 33.840.000 €

6) Nouvelle-Aquitaine 32.500.000 €

7) Auvergne-Rhône-Alpes 24.365.000 €

8) Occitanie 21.650.000 €

9) Centre-Val de Loire 20.400.000 €

10) Bretagne 16.350.000 €

11) Normandie 13.447.000 €

12) Grand Est 12.180.000 €

13) Corse 1.200.000 €