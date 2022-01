« Candidat des Cons » : un livre incontournable pendant les présidentielles

Loin des biographies démagogues proposées par l’ensemble de nos hommes politique, un livre étonnant et plein d’humour vient de paraître.

Il s’agit de Candidat des Cons, une courte nouvelle de 116 pages écrite par un jeune homme répondant au nom d’Antoine Lhote. Elle se comporte comme une satire politique se déroulant durant une présidentielle fictive.

Le speech de l’histoire est plutôt simple : une bande d’amis, militants à gauche, décide d’élaborer un plan tordu pour diviser la droite et faire gagner leur candidat. Une histoire drôle, caricaturée, jusqu’aux noms des personnages qui reflètent leurs personnalités. Contrairement à ce que pourrait prétendre l’auteur, le livre n’est pas qu’une critique de la droite, mais questionne aussi sur la façon dont la gauche pourrait/devrait se comporter. Certains passages dressent un portrait triste de la France profonde, la France raciste, mais qui finalement, ne sont pas responsable de leur désintérêt pour la politique. Ils subissent, soit du mépris, soit de la démagogie par des hommes politiques jouant avec leur haine.

Malgré que les personnages soient fictifs, nous avons particulièrement apprécié les clins d’œils évidant à certaines personnalités et aux affaires douteuses. Sans vous gâcher le plaisir de découvrir l’histoire, nous pouvons d’ores et déjà vous dire qu’on y trouve des magouilles d’argents et d’emplois fictifs…

Qui est l’auteur ? Antoine Lhote est, dans la vie de tous les jours, un ingénieur. Ainsi il est évidant que Candidat des Cons ne possède pas un style de grand auteur, néanmoins, c’est le contenu qui nous a particulièrement fait rire. D’ailleurs, l’auteur explique lui-même dans l’avant-propos que ce texte était avant tout un projet d’écriture thérapeutique pour l’aider à sortir de la dépression. L’écriture d’Antoine Lhote est prometteuse, nous avons hâte de lire un nouvel ouvrage de l’auteur.

Candidat des Cons est auto-édité, mais il est néanmoins disponible à la vente partout sur internet, dont Amazon, en format papier et numérique. Vous pouvez aussi demander à votre libraire de le commander.