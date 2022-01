Les espionnes du roi – Nouvelle série jeunesse des éditions Rageot

Le Pacte du Louvre et Le poison du Jardin des plantes sont les deux premiers tomes de la nouvelle série Les espionnes du roi, des éditions Rageot. Deux romans jeunesse, parus en janvier 2022, de Christelle Chatel et Laurene Desoutter, pleins d’aventures.

A Paris, en février 1640, par un doux matin, le célèbre maître d’armes Tancrède La Flèche débute sa leçon d’escrime. Dans la cour pavée de sa maison, il tonne des consignes, en frappant sa canne au sol, à ses deux élèves qui s’exécutent en cadence. Soudain, une voix essoufflée l’interrompt. Deux hommes viennent d’arriver en retard. Le maître d’escrime a horreur des retardataires. Les deux hommes sont mal accueillis…

A Paris, en avril 1640, sous le doux soleil, Azilys referme, derrière elle, la lourde porte en bois de l’église. La rue Saint-Martin est animée, il y a tellement de cris de badauds et du mouvement que la jeune fille en est presque étourdie. La Bretonne a des difficultés à se faire à l’agitation de la ville. Son amie Aurore, qui la guettait, lui demande si le prêtre connaît son oncle. Azilys secoue la tête, elle n’a toujours pas obtenu de renseignements.

Les deux romans présentent un trio d’héroïnes, cavalières, épéistes et courageuses. Trois jeunes filles qui vont venir en aide au roi de France, Louis XIII. Elles intègrent ainsi le service secret du roi, pour protéger l’héritier… Les récits sont captivants, agréables à lire, entre rebondissements, intrigue, action, menace, faits héroïques. L’époque est tout aussi plaisante, avec ces trois mousquetaires, le roi et le dauphin, et une capitale captivante. La lecture est fluide et bien rythmée, les intrigues travaillées et passionnantes, les héroïnes courageuses et attachantes. Des illustrations colorées accompagnent parfaitement les romans, qui se terminent par des dossiers enrichissants.

Les espionnes du roi est une nouvelle série, des éditions Rageot, qui débute avec deux titres. Deux romans, pour les jeunes lecteurs à partir de 10 ans, qui présentent de belles aventures, des enquêtes, de l’espionnage et des missions périlleuses, pour trois jeunes héroïnes, au service du roi.