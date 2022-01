Queen en BD – Petit à petit

Queen en BD est un docu-BD, des éditions Petit à petit, paru en novembre 2021, qui retrace la légende de Freddie Mercury. De grandes histoires et petits secrets autour de cette légende qui perdure toujours sous l’impulsion d’une personnalité hors norme, captivante.

Après un sommaire en images et assez bien détaillé, on découvre l’enfance de Farrokh. Queen est un groupe britannique qui puise en partie ses origines outre-mer à des milles de Londres. L’histoire du groupe est indissociable de celle de l’Empire colonial en train de se dissoudre, puisque c’est entre Zanzibar et Bombay que grandit le futur Freddie Mercury. En 1954, sur l’île de Zanzibar, au domicile de la famille Bulsara, Farrokh est appelé par ses parents. Ils ont quelque chose à lui annoncer, mais le jeune garçon comprend rapidement qu’ils vont partir à Bombay et lui en pensionnat. Il est ravi, il va retrouver ses amis… Quelques semaines plus tard, Farrokh est à Bombay, au Saint Peter’s Boys School. Ses camarades l’appellent, pour s’amuser ensemble, mais le garçon préfère écouter un professeur qui joue du piano…

Entre documentaire et tranches de vie à retrouver sous forme de bandes dessinées, l’ouvrage revient sur la légende Queen, et notamment le destin de Freddie Mercury. Ainsi, dans les premières pages on retrouve l’enfance du jeune garçon, avant de découvrir sa passion pour la musique, puis le chant. Il y a aussi ses intégrations à certains groupes, puis son groupe, Queen, sa première scène, ses enregistrements, sa vie… L’ouvrage est captivant et intéressant, entre documentaire travaillé, qui révèle de grandes histoires et des secrets, mais aussi tranches de vie mises en images et en scènes en format bande dessinée. Ces instants sont illustrés par différents dessinateurs, offrant une dynamique changeante et plaisante. Le livre est riche, passionnant, présentant une personnalité hors norme, un chanteur charismatique, une légende.

Queen en BD est un bel ouvrage, des éditions Petit à petit, qui présente un docu BD enrichissant et captivant. Un livre bien documenté, qui permet de retracer la vie de Freddie Mercury, chanteur du groupe Queen, entre paragraphes dévoilant la grande histoire et tranches de vie, souvent intimes, en BD.