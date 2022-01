Le Carnaval de Nice, sous le thème “Roi des animaux”, aura lieu du 11 au 27 février

Du 11 au 27 février, Nice accueillera la 137e édition du carnaval ! Dix-sept chars décorés et animés sous le thème « Roi des animaux » défileront au rythme des troupes d’art de rue et des groupes musicaux venant du monde entier, dans une ambiance colorée, festive et familiale.

Une édition adaptée au contexte sanitaire

En raison du contexte sanitaire actuel et afin de maintenir ce grand rendez-vous hivernal, des modifications ont été apportées au format de l’édition 2022 afin de respecter les consignes gouvernementales et proposer un spectacle assurant la sécurité de tous. Les spectateurs pourront ainsi assister aux défilés depuis les tribunes de la Place Masséna, au cœur de la parade, en places assises numérotées.

Des corsis nocturnes et des batailles de fleurs

Du 11 au 27 février, les samedis et mardis en soirée, Niçois et touristes pourront assister aux corsi carnavalesques illuminés : chars, troupes d’art de rue et groupes de musiques défileront sur la Place Masséna.

Pour les batailles de fleurs, les après-midis des mercredis, samedis et dimanches, des comédiennes costumées prendront place sur des chars ornés de fleurs. Pour la première fois, cette année, une gigantesque promenade verte et fleurie sera installée au milieu de la Place Masséna (le NissaDrome). A noter que le soir du 12 février, tous les chars fleuris participeront au Grand Corso.

Plusieurs événements autour du Carnaval

L’élection des Comtes et Comtesses des six territoires niçois qui, une fois élus le 7 février 2022, participeront à l’élection finale du Roi et de la Reine du Carnaval de Nice 2022. Une manière originale et innovante de valoriser les quartiers et le patrimoine niçois. Organisé en partenariat avec Kiss International Productions.

Le village Carnaval sera ouvert du 9 au 27 février dans le square Général Leclerc : village artistique et culturel, lieu convivial et authentique pour permettre à tous les Niçois et spectateurs du Carnaval de découvrir ou redécouvrir les savoir-faire qui font la richesse du Carnaval. Des animations, des stands gourmands, des conférences, des spectacles….

Le public pourra profiter de l’exposition des chars entre la place Garibaldi et le monument du centenaire.

Des rencontres surprises carnavalesques dans des lieux emblématiques de la ville.

Pour plus de renseignements sur le programme complet et sur la billetterie : www.nicecarnaval.com.

Les billets pourront également être achetés sur place à la billetterie du Paillon ouverte tous les jours à partir du 31 janvier (sauf le 6 février) de 10h à 18h et jusqu’à 30 minutes après le début des manifestations du soir.