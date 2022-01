8 idées d’activités intérieures pour les enfants

Durant les vacances ou les week-ends, les enfants peuvent rapidement s’ennuyer à la maison s’ils n’ont pas de quoi s’occuper. Les sorties à la piscine, à la mer ou aux parcs et les pique-niques ne sont pas les seules idées que vous pouvez leur proposer pour les occuper. Pensez à sortir des sentiers battus avec des activités amusantes à faire à la maison. Parfaits pour les jours de pluie, du baby foot à la peinture, en passant par les jeux de fléchettes, vos enfants auront de quoi s’amuser.

Jouez au baby foot avec vos enfants

Le baby foot compte parmi les activités originales à faire avec vos enfants chez vous. Ce classique indémodable ne finit pas de séduire les tout-petits et les adultes. Le baby foot a connu un énorme succès dans les années 60-70 avec son intégration dans les bars et les cafés. C’est d’ailleurs là qu’il a été découvert par les jeunes et il fait encore partie des loisirs de nombreux établissements. Il compte près de 500 000 joueurs en France et vous permettra de passer de bons moments en famille.

Vous pouvez jeter un oeil à ces baby foot, afin de prendre connaissance des différents modèles et faire ainsi plus facilement votre choix. Les règles du baby foot sont presque identiques à celles du foot classique. Il y a deux équipes sur le terrain, représentées par des barres composées de joueurs en bois ou en plastique. La composition peut tout de même varier selon les marques et les pays. Dans tous les cas, l’objectif est de marquer des buts dans le camp adverse en actionnant les barres pour mettre en mouvement les mini-joueurs.

L’obtention d’un baby foot vous promettra des après-midi agréables de jeu en famille. Vous pourrez faire des équipes : les parents contre les enfants. Créez des compétitions pour rendre le jeu plus amusant. Lorsque vos enfants inviteront leurs camarades, ils pourront également jouer ensemble et s’occuper sans votre présence. Avec ce terrain de jeu miniature, vos enfants pourront apprendre l’importance des règles dans un sport tout en s’amusant. Ils apprendront aussi la rigueur et l’esprit d’équipe. Chaque côté du baby foot contient en effet 4 barres, vous pouvez alors composer des équipes jusqu’à 4 joueurs différents ! Idéal pour les après-midi d’anniversaire pluvieux.

Organisez un atelier de cuisine maison

L’atelier de cuisine est aussi une activité d’intérieur amusante, intéressante et gourmande. Elle donne l’occasion aux enfants de faire des créations culinaires et d’acquérir de l’expérience en cuisine. Privilégiez les recettes faciles comme les brochettes de fruits par exemple. Pour commencer, donnez aux enfants des couteaux en plastique et laissez-les faire une brunoise de fruits. Pour leur faciliter la tâche, vous pouvez choisir des fruits faciles à découper comme les fraises ou les bananes ou même des fruits qui ne nécessitent pas de découpe. Une fois que les fruits sont coupés, demandez aux enfants de les disposer en brochettes. Cela fera un parfait goûter ou dessert pour la journée.

Jouez aux fléchettes

Il est aussi envisageable d’acheter un jeu de fléchettes, afin d’y jouer chez vous avec vos enfants. Ils pourront s’amuser tout en développant leur mobilité. Pour jouer, il faudra bien tenir la fléchette qui peut se présenter sous différentes formes selon le thème de la cible choisie. Il est conseillé de la tenir avec le pouce, contre le majeur et l’index. Laissez à vos enfants la liberté de choisir le geste qui leur convient le plus pour leur apprendre à viser. Ils devront ensuite viser et lancer la fléchette pour atteindre la cible. Le jeu des fléchettes participe à l’amélioration de la motricité et de la dextérité de l’enfant. Il leur confère une certaine autonomie qui leur sera utile au quotidien.

Faites du jardinage avec vos enfants

Si vous avez un balcon ou un jardin, alors profitez-en pour initier les enfants au jardinage. Ils apprendront ainsi comment poussent les plantes, comment en prendre soin et comment les arroser. Ils pourront également découvrir les noms de différentes fleurs, ce qui permettra de consolider leurs connaissances. Le jardinage est une activité passionnante à partager en famille et constitue une occupation pour les petits et les grands.

Jouez au flipper

Tout comme le baby foot, le flipper fait partie des jeux apparus dans les cafés et encore appréciés aujourd’hui. C’est un jeu d’arcade qui consiste à marquer des points en actionnant des boutons qui font rouler une bille sur un plateau. De nos jours, il est proposé en version électronique et permet aux familles de s’affronter dans des tournois endiablés. On trouve également des modèles pour enfant qui sont proposés par les fabricants.

Très facile à installer, le flipper est un jeu de réflexion amusant. Le principe consiste à rattraper la boule en métal et à la renvoyer le plus haut, pour marquer autant de points que possible. Les enfants seront ravis d’y jouer avec vous ou leurs amis. Pour une meilleure accessibilité, choisissez un modèle qui convient à tout le monde (enfants et adultes).

Dessinez, coloriez ou faites de la peinture

Organisez un petit concours de dessin sur une thématique particulière :

nature,

animaux,

saisons,

personnages…

Si les enfants sont débutants, alors imprimez des dessins à colorier ou apprenez-leur à dessiner.

Une fois que tout le monde aura terminé, chacun pourra accrocher sa réalisation sur les murs de sa chambre ou dans le salon. Vous pouvez décider de dessiner uniquement au crayon de couleur, à la peinture ou au feutre. Vous pouvez aussi leur apprendre l’origami ou l’art du découpage.

Jouez au billard avec vos enfants

Même si le billard peut paraître ennuyeux pour certains, tout comme le baby foot et le flipper, il saura certainement occuper vos enfants. En dehors des enfants et des parents, les grands-parents peuvent également s’y inviter. C’est un jeu calme qui favorise grandement le développement de la concentration et de l’attention. On distingue différents jeux de billards selon les pays, ce qui fait que les règles du jeu sont variables selon le modèle que vous avez acheté. Le billard français est composé d’une bille blanche pour le joueur et de deux billes colorées. Le billard anglais, également appelé blackball, est lui composé de 14 billes colorées, d’une bille blanche et d’une bille noire (c’est un modèle très particulier qui comporte des poches à la place des trous). Le billard américain dispose quant à lui de 15 billes numérotées et d’une bille blanche pour le joueur. C’est sûrement la version la plus appréciée des enfants.

Vous trouverez ainsi une large variété de modèles dans les magasins. Investissez dans un modèle de taille standard que toute la famille pourra utiliser.

Une séance de lecture

Vous n’avez pas besoin de toute l’énergie et la créativité du monde pour occuper vos enfants à la maison. Pensez alors à des basiques tels que la séance de lecture qui permet à tous de profiter d’un moment de calme. Une bonne séance de lecture dans les fauteuils confortables du salon vous fera à tous le plus grand bien. Que ce soit une revue, un roman ou une bande dessinée, cela donnera à tout un chacun l’occasion de se cultiver et de s’évader.

Grâce à ces idées, vous pourrez facilement occuper vos enfants pendant les vacances ou le week-end. Tournez-vous vers les magasins ou les boutiques en ligne réputées pour vous procurer tout le nécessaire.