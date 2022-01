Princesse Dragon – L’album du film

Princesse Dragon est un film d’animation sorti en salles, en décembre 2021, qui est à retrouver ici, en album. Un beau livre illustré, de Tot, Jean-Jacques Denis et Natacha Godeau, paru aux éditions Ankama, en janvier 2022, qui présente les aventures de Poil.

Des secrets et des contes de fées sont abrités par la forêt. Il y a aussi des contes de sorcières… Parmi ces contes, il y a la fabuleuse histoire de Dragon. Il vivait seul, bien caché au fond de sa grotte, au sommet de la montagne. Dragon gardait jalousement, depuis des siècles, son fabuleux trésor, de la convoitise des hommes. Cependant, être la créature la plus riche du royaume ne suffisait pas. La solitude lui pesait de plus en plus et quelque chose lui manquait cruellement. Son bonheur n’était pas complet… Dragon rêvait d’avoir des petits à aimer, comme tous les autres animaux qui vivaient dans la forêt.

L’histoire du film est à retrouver dans ce grand album richement illustré et immersif. Il est plaisant de découvrir ou redécouvrir cette belle histoire. Un film d’Ankama, également, qui présente un beau récit, simple et efficace. Un conte fantastique, entre magie, différence, rencontre, amitié… La poésie est au rendez-vous, tout comme l’aventure, le suspense, le drame et l’amusement. Les personnages sont attachants, dans l’ensemble, avec deux héroïnes courageuses et déterminées. L’histoire est adaptée aux jeunes enfants, avec un scénario simple, des moments doux et amusants, avec des bonnes et mauvaises surprises. Le dessin est également assez simple, plutôt naïf et plaisant pour les jeunes enfants, rappelant l’univers manga des studios Ghibli.

Princesse Dragon est un film d’animation, toujours en salles, qui est également à retrouver à travers deux livres. L’album du film et l’histoire du film racontée aux petits, sont parus aux éditions Ankama, pour découvrir ou redécouvrir cette histoire poétique de rencontres, de différences et d’aventures.