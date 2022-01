Grand Départ Tour de France 2023 : à la mode basque

Le Grand Départ du Tour 2023 sera le deuxième donné depuis l’Espagne et en particulier du Pays Basque, après le séjour passé à Saint-Sébastien en 1992, aux débuts du règne en jaune de Miguel Indurain.

Ø Les trois provinces basques figurent au programme des trois journées de course qui marqueront le coup d’envoi de la 110e édition. De Bilbao à Saint-Sébastien en passant par Vitoria, le peloton évoluera sur des routes souvent escarpées où se sont écrites des pages glorieuses du cyclisme espagnol.

Ø Les reliefs du Pays Basque inviteront les puncheurs à passer à l’action pour partir à la conquête du premier Maillot Jaune du Tour 2023 à Bilbao, une revanche étant prévue le lendemain sur les routes de la « Clasica San Sebastian ».

Le Tour à Bilbao, c’est une première. Mais la plus grande ville du Pays Basque est pourtant l’épicentre de la riche histoire du cyclisme basque, dont les talents ont contribué au rayonnement du peloton espagnol. D’ailleurs, Bilbao a figuré au programme de 35 éditions de la Vuelta, et surtout de façon ininterrompue entre 1955 et 1978, l’épreuve phare du pays étant alors organisée par El Correo Español del Pueblo Vasco, précisément basé en ville. Au XXIe siècle, seuls le Basque Igor Anton en 2011 et Philippe Gilbert en 2019 ont eu le privilège de lever les bras sur une ligne d’arrivée de la Vuelta tracée à Bilbao. En 2023, ce sera à l’issue d’une boucle avec départ et arrivée à Bilbao, entièrement tracée en Biscaye et passant notamment par le village de Guernica, que sera décerné le premier Maillot Jaune du 110e Tour de France. Son récipiendaire aura nécessairement des qualités de puncheur, pour avoir résisté à ce programme casse-pattes et vaincu ses adversaires sur une arrivée jugée au sommet d’une pente à 5 %.

Le peloton passera le lendemain une partie de la journée dans la province d’Alava, en commençant par sa capitale Vitoria-Gasteiz. Le Tour y avait ouvert en 1977 la voie d’une fierté éternelle à José Nazabal, qui reste à ce jour l’unique coureur basque vainqueur sur ses terres d’une étape de la Grande Boucle. Il est peu probable qu’un échappé solitaire bénéficie de la même indulgence en se dirigeant vers Saint-Sébastien, où Miguel Indurain s’était imposé à l’occasion du prologue du Tour 1992. Et le scénario de la deuxième étape devrait d’ailleurs plus vraisemblablement ressembler à celui de la « Clasica » qui se tient traditionnellement après le Tour. C’est en effet sur le Jaizkibel que pourrait se faire la décision immédiatement avant de pénétrer dans la capitale du Guipuscoa.

Le séjour du Tour de France 2023 au Pays Basque s’achèvera avec un départ donné d’Amorebieta-Etxano en province de Biscaye. Le peloton fera alors route vers la France, pourquoi pas pour un parcours favorable aux équipes de sprinteurs. Elles auront en tout cas les cartes en mains pour contrôler la course sur le parcours côtier qui les mènera d’abord vers une dernière traversée de Saint-Sébastien. Les salutations au Pays Basque se feront ensuite au moment de quitter la ville frontalière d’Irun, en direction de…

Le programme basque des trois premières étapes 2023 :

. 1er juillet : Bilbao > Bilbao, 185 km

. 2 juillet : Vitoria-Gasteiz > Saint-Sébastien, 210 km

. 3 juillet : Amorebieta-Etxano > …