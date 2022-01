Orchestre et Choeur des Universités de Paris le 31 janvier 2022

Partagez





Orchestre et Choeur des Universités de Paris sous la direction de Carlos Dourthé à l’Auditorium de La Maison de la Radio à Paris pour un concert excpetionnel le 31 janvier 2022, présenté par le musicologue et écrivain Gilles Cantagrel.

le 31 janvier 2022 à 20h

à la Maison de la Radio – Paris

Depuis 2008, l’Orchestre et le Chœur des Universités de Paris sous la direction de Carlos Dourthé, se produisent dans des salles mythiques comme la Philharmonie de Paris, le Théâtre des Champs-Elysées ou encore l’Auditorium de la Maison de la Radio. Ils accueillent régulièrement des solistes prestigieux.

L’Orchestre et Choeur des Universités de Paris (O.C.U.P.) a pour vocation de favoriser la pratique musicale instrumentale et vocale des étudiants de l’enseignement supérieur et de leur permettre de se produire lors de concerts dans les universités parisiennes et européennes, et dans des lieux prestigieux tels la cathédrale Saint-Louis des Invalides, la Philharmonie de Berlin, le Théâtre des Champs-Elysées et à l’Auditorium de Radio France.

Carlos Dourthé officie depuis plusieurs années avec l’Orchestre et Chœurs des Universités de Paris, et développe avec cet ensemble inter-universitaire, composé de nouvelles générations de musiciens et mélomanes éclairés, une activité variée et un répertoire riche et ambitieux.

Programme du 31/01/2022 : TCHAÏKOVSKI – 2ème Symphonie « Petite Russienne » CHOSTAKOVITCH – Concerto n°2 pour piano et orchestre. Soliste : Olof Hansen MUZARD – pièces

INFORMATIONS PRATIQUES :

Maison de la Radio – Auditorium 116 Avenue du Président Kennedy , 75016 Paris Métro : [6] Passy, [9] Ranelagh, [10] Javel-André Citröen RER : [C] Avenue du Président Kennedy

Tarifs : de 15 à 45 euros