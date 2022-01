Pour répondre avec une qualité optimale et une grande souplesse aux besoins des clients, les entreprises travaillant dans la fabrication de racking ne cessent d’innover leur savoir-faire. La plupart d’entre elles appliquent les meilleures techniques qui sont les plus avancées dans la gestion des équipements. Pour plus de détails, voici rédigées pour vous d’autres informations liées à ces entreprises spécialisées dans le montage de racking et l’utilité du rack de stockage en général.

Entreprise de racking, que propose-t-elle ?

L’entreprise de racking ne se limite pas à la fabrication ni à la conception des différentes solutions de stockage. En général, elle propose également un service intégral sur la gestion des produits. Elle fournit une large gamme de moyens efficaces avec une quantité très élevée. Il faut dire que tout cela est en effet le fruit d’un travail bien développé sur le plan technologique. L’entreprise de fabrication de racking peut également proposer un service spécialisé couvrant les différentes étapes des installations. Il s’agit donc d’un fournisseur des meilleures solutions de stockage industriel.

Rack de stockage, qu’est-ce que c’est ?

Le rack de stockage est comme une armoire, un bac ou une palette de stockage, une boîte d’archivage ou tout simplement un type de rangement. Il sert principalement à stocker des marchandises lourdes et volumineuses en toute sécurité et facilite aussi leur manutention. Il s’agit de la solution la plus idéale en matière de stockage. Le rack de stockage est généralement composé de différents éléments permettant tous d’entreposer des produits encombrants et lourds que l’on peut trouver sur Camrack : plateformes, longerons et échelles.

Les types de rack de stockage

Aujourd’hui, le marché offre toute une multitude de choix sur le rack de stockage, qu’il devient difficile pour les acheteurs de se décider. Néanmoins, tout dépend essentiellement des besoins de tout un chacun.

Le rack de stockage en palette.

Le rack à palette est parmi le modèle le plus prisé de tous en raison des grands avantages qu’il fournit. La palette permet avant tout un meilleur ordre ainsi qu’une meilleure organisation de tout un matériel. Elle facilite de manière très pratique le transfert des marchandises de grande quantité. Cela explique le choix des nombreuses entreprises. Le rack de stockage en palette dispose d’un soutien qui lui est propre. Son utilisation réduit le temps passé sur la logistique des centres de distribution. En effet, ce point est d’une grande importance, car il facilite l’accessibilité aux marchandises. L’espace devient donc rentable, les coûts s’améliorent et les ventes sont parfaitement stimulées.

Le rayonnage métallique

Présents dans tous les stocks et les entrepôts, le rayonnage métallique peut également être une solution de stockage idéale. Vous pouvez commander un rayonnage léger ou mi-lourd selon vos propres besoins. La première est surtout consacrée pour des charges ne dépassant pas les 300 kilos telles que des archives ou de petites marchandises. Pour un chargement pouvant atteindre les 670 kilos, le rayonnage métallique mi-lourd est le mieux approprié. Il est composé d’échelles en acier galvanisé ou peint de 2 à 3 mètres de haut et qui accueillent des lisses de 1 500 mm à 2 400 mm de long.