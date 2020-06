3 astuces pour réussir votre jardin cette année

Le jardin reste toujours le deuxième lieu préféré pour les ménages français. En effet, 63% des Français déclarent posséder un jardin, selon une enquête Ifop (Institut français d’opinion publique) commanditée par l’UNEF (Union nationale des entreprises du paysage). Devenu un véritable espace de détente et de moments de partage, cet espace extérieur offre aussi un moyen économique pour mieux manger, en produisant ses propres fruits et légumes. Si le jardin procure autant de bienfaits à tous les niveaux, reste à savoir comment aménager ce lieu de vie pour qu’il soit à la hauteur de vos besoins. Voici nos 3 astuces pour réussir l’aménagement de votre jardin.

Bien préparer son projet de jardinage

Pour ne pas foncer tête baissée dans le semis et la plantation, encore faut-il avoir une vision précise de votre projet. Vous allez donc établir une liste de vos besoins en vous basant sur les éléments suivants :

la nature des sols ;

le type de plantes, les légumes et fruits à cultiver en fonction de la saison ;

les aménagements souhaités (piscine, abri de jardin, potager…) ;

la forme et les perspectives que l’on souhaite donner au jardin (éclairage enterré, arrosage automatique, clôture…) ;

les contraintes en matière d’espace, de vent ou de bruit ;

le budget disponible (en prenant en compte les dépenses en entretien toute l’année) ;

les matériaux souhaités (bois, pierre naturelle, béton, gravillons…) ;

le style (moderne, design, contemporain, zen, ultra-coloré…) ;

le mode de vie (est-ce nécessaire d’aménager une grande terrasse, un espace de loisirs, des potagers surélevés ou simplement un jardin vertical ?) ;

l’entretien : un jardin peut être simple ou difficile à entretenir en fonction de sa complexité ou de son style ; en tout cas, il existe toujours des solutions pour minimiser les dépenses en entretien, sans pour autant nuire à l’esthétique de cet espace vert ;

l’aspect pratique de l’espace et les allées de jardin (pouvoir circuler facilement autour des meubles d’extérieur, poser des gravillons pour ne pas se salir les pieds en faisant le tour de la maison) ;

les plantes : celles-ci, en particulier, seront choisies suivant le style que l’on souhaite conférer au jardin (zen, moderne, baroque, épuré ou encore sauvage), la saison de floraison, la persistance du feuillage, la couleur des fleurs, du feuillage et des bougeons ainsi que leurs aspects techniques (nécessité de les exposer ou non au soleil, type de sol requis…) ;

et l’entretien des plantes : certaines espèces demandent plus de soins que d’autres ; il y en a qui demandent, par exemple, des tailles répétées, alors que d’autres nécessitent des arrosages fréquents…

Une fois tous vos besoins définis, et pour que tout se déroule correctement, il est préférable de penser déjà à tous les outils dont vous aurez besoin pour toute l’année. Vous aurez également besoin de quelques accessoires pour prendre soin de votre matériel :

l’huile de lin bouillie vous permettra de traiter et protéger les manches en bois de vos outils ;

une brosse métallique vous aidera à éliminer les traces de rouille sur vos éléments métalliques ;

la térébenthine est efficace pour lubrifier les pièces de votre machinerie de jardinage.

Bien choisir son matériel, ses matériaux et ses végétaux

La réalisation de votre jardin implique aussi de bien choisir les plantes, les matériaux et l’équipement que vous utiliserez cette année. Certes, ce choix dépend en grande partie de l’ambiance que vous recherchez et du style que vous voulez donner au jardin. Mais quelques éléments méritent vraiment d’être pris en compte, comme le décrit cet article.

Le choix des végétaux doit se faire avant tout en fonction de la nature de vos sols et de l’emplacement de votre région, et ce afin de vous assurer que le climat sera adapté à la croissance des plantes et facilitera leur entretien. À l’évidence, on évitera par exemple les plantes méditerranéennes en région parisienne car celle-ci ne répondra pas à leurs besoins en matière de climat, de nutriments, d’humidité et de lumière. Il en est de même pour le choix des arbres et arbustes, dont certains pourront occasionner des dommages sur les canalisations et dallages.

Le choix des matériaux : ici, on prêtera particulièrement attention à leur aspect écologique, à leur mode d’entretien et surtout à leur durée de vie. Pour le critère purement esthétique, on notera que le bois naturel est de loin le meilleur choix en matière de jardinage.

Le choix de l’équipement : les appareils d’arrosage automatique ou encore l’éclairage encastré nécessitent un aménagement préalable du sol.

Bien nettoyer le sol et enlever les débris

En général, le printemps est le bon moment pour bien préparer le sol afin que le jardin puisse fleurir à l’arrivée de l’été. Un des préparatifs essentiels est d’enlever tous les débris laissés par la précédente saison : coupez toutes les feuilles et racines et les autres débris afin de ne pas étouffer les fleurs avant qu’elles ne puissent pousser. De même, enlever les branches et les tiges d’arbustes ou de plantes qui ont pu être endommagées pendant l’hiver. Il est fort probable que les mauvaises herbes ont déjà poussé dans le sol de votre jardin, alors n’hésitez pas à les arracher et à les éloigner de la terre. Autrement, elles fleuriront et laisseront des graines qui se multiplieront.

Une fois le nettoyage achevé, vous pouvez procéder à la pose du paillis sur vos plates-bandes. Aussi appelé mulch, ce matériau protecteur vous aidera à réguler la température du sol et l’humidité, ainsi qu’à éloigner les mauvaises herbes et à procurer au sol tous les éléments nutritifs essentiels pour vos végétaux.

En ce qui concerne l’élagage des arbres, il est important de le réaliser lorsque les arbres sont encore en dormance, c’est-à-dire avant qu’ils ne commencent à fleurir. En effet, l’élagage est indispensable pour limiter le développement des arbres en coupant leurs branches mortes. Ce processus permet également aux arbres de produire plus de fleurs et de fruits, raison de plus de l’inclure dans votre routine de jardinage.