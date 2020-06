Les meilleures opportunités d’investissement sur le web en 2020

L’immobilier est le 2 éme grand secteur dans le monde, chaque jour, des milliers de maisons, appartements, villas construits et des grands projets annoncés partout dans le monde en Europe, Afrique, l’asie…, et une grand partie de ces clients achètent par internet, et une grand concurrence entre les leaders des marchés, et là ,en une opportunité de faire soit la promotion des offres contre un pourcentage, ou l’utilisation de votre savoir dans le marché pour comparer la rentabilité de milliers d’annonces immobilières d’investissement.

Chaque année des centaines d’agence immobilier ont vu le jour, chaque agence a besoin d’un grand travail en marketing pour avoir des clients sur le web, et surtout dans les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, alors une concurrence massive sur la pub, alors comment peut on profiter de ce marché vaste?

La publicité

Plusieurs blogueurs, youtubers, webmasters, on réalisé un bon chiffre pour publier des annonces ou avis sur les projets immobiliers, alors la création d’audience est devenue importante, si vous êtes capables d’informer et influencer les gens, alors c’est là ou il faut travailler.

Les plateformes dédiées à l’immobilier :

Plusieurs startup créées en 2020 ;spécialement pour faciliter l’achat et la vente des biens immobiliers, comme l’exemple de la plateforme Myafric : un site web professionnel avec un comparateur des annonces, un outil qui permet aux utilisateurs de comparer les annonces d’un chambre à louer a dakar par exemple, tu trouveras la comparaison des prix, superficie, climatisation,.. C’est le succès derrière un besoin sur internet.

Le Dropshiping



Se lancer dans le dropshipping nécessite un investissement de base. Bien qu’il n’y ait pas de stocks à acheter, le dropshipping coûte de l’argent par les frais de création et gestion du site conçu pour cela, et également via des canaux publicitaires qu’on peut utiliser pour générer des ventes. Il est en tout cas indispensable de mettre de des sommes l’argent de coté, et même temps en débourser pour gagner aussi de l’argent de l’autre côté. Il n’y a aucun business qui ne demande pas un investissement en dizaine d’euros par mois pour en gagner des centaines en retour. Ces dépenses sont nécessaires si vos ambitions sont bien supérieures.

Crypto,Bourse,Forex

L’investissement dans le domaine de la bourse, Forex, et crypto, a presque le même principe chercher les meilleurs opportunités, et suivre l’évolution, comment procéder surtout qu’il a trop de revendeurs et d’affiliation?

Crypto

Pour commencer l’achat de crypto on peut utiliser des plateformes fiables, pour moi j’ai utilisé Paybis, j’ai payé par ma carte crédit, j’ai cherché sur l’actualité des différents crypto , BTC,LTC,BCH,,ETH,XRP,NEO,BNB,XLM, TRX, et finalement j’ai choisi le Bitcoin, J’ai acheté à 9250 usd et à 9500 usd, ce n’est pas un grand gain, mais c’est bien comme départ, d’après plusieurs mois dans le domaine de crypto, je réalise que la vente et l’achat quotidien, peuvent faire un bon bénéfice qu’attendre une longue durée.

Bourse

On distingue deux principales raisons d’investir en Bourse. D’abord, investir en Bourse, c’est investir dans l’économie en temps réel et contribuer à la croissance de sociétés, car une société qui passe des actions vend aux investisseurs des parts de son capital pour lever des fonds pour financer sa croissance. Cet argent pourra par exemple lui servir à se développer à l’international, à lancer de grands projets.

Ensuite, investir en Bourse c’est aussi prospérer et bénéficier du rendement très intéressant sur le long terme que procurent ces actifs.

Forex



Le marché des devises est un marché très fluide et facilement accessible aux investisseurs. Ce marché offre de nombreuses opportunités de gains. Mais évidement, ça demande de la patience, de la prudence et surtout beaucoup de techniques qu’on pourra acquérir par expérience dans le domaine.

Pour investir sur le Forex, autrement pour acheter ou vendre des euros, des dollars ou des yens par exemple, les courtiers en ligne proposent deux types d’instruments financiers reliés à des comptes à marges, notament: les CFD et les contrats de change à report tacite. Caractéristiques de ces comptes à marge : vous pouvez investir sur le marché, si vous le désirez, un montant bien supérieur à votre provision de départ, car c’est votre courtier qui finance la transaction.