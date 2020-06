Les montres à gousset : choix et conseils

Garder la notion du temps est une chose importante. Il nous permet de gérer au mieux notre emploi du temps. Connaissez-vous la montre à gousset ? Ce garde-temps vintage et rétro traverse les époques pour sublimer les tenues des hommes et femmes en leurs apportant une touche élégante de classe distinguée.

Il existe une variété de modèles de montres à gousset, selon l’occasion pour laquelle vous souhaitez l’accessoiriser à votre tenue, votre mouvement préféré ou celui qui convient le mieux à votre activité, et il n’est pas toujours aisé de se repérer quand l’on veut faire un achat de montre à gousset. Pour vous aider à choisir une montre à gousset idéale à votre tenue, voici les différents modèles de montres gousset.

Les types de boitiers de montres à gousset

Charme rétro authentique et horlogerie de qualité subliment la montre à gousset pour en faire un objet de classe et d’élégance. Pour hommes et femmes, la montre à gousset possède des styles différents qui s’adaptent parfaitement à la manière de la porter, au type d’occasion recherché ou simplement au goût de chacun. Sans ou avec charnière, double ou simple clapet, gravures ou rouages horlogers apparents, nous vous présentons les différents types de boitiers de montres à gousset pour que votre achat soit pleinement satisfaisant.

Les montres à gousset open face

Ce modèle met en avant un sublime cadran au verre nu qui vous permettra de garder la notion du temps. Les montres à gousset open-face sont très fragiles car elles ne possèdent pas de clapet. Un choc important ou une simple chute peut stopper net son mécanisme. De ce fait, il serait judicieux de le porter lors des soirées mondaines sans trop de mouvements sportifs et de garder votre montre à gousset accrochée avec une chaîne.

Les montres à gousset à boîtiers chasseurs

C’est un modèle robuste avec un design unique qui est orné d’un clapet. Comme son nom l’indique, il a été crée pour être manipulé aisément pendant des activités à risque et être complètement protégé si le boitier venait à chuter. Vous pouvez le porter à n’importe quelle occasion. Le boitier existe en différents types de métaux et sous plusieurs coloris, vous pouvez facilement l’adapter à votre style vestimentaire. Ce type de montre à gousset peut être dédiée à la gravure pour offrir une montre à gousset personnalisée.

Les montres-gousset demi-chasseur

Véritablement nommé “half-hunter”, ce modèle de montre à gousset possède une fenêtre sur le devant du clapet tel un hublot et dévoile l’intérieur des mécanismes de la montre de poche. Un second index gravé est généralement intégré sur la lunette pour pouvoir lire l’heure sans avoir à ouvrir le clapet. Ce type de boitier très élégant rassemble l’élégance du boitier à cadran ouvert et la solidité du boitier chasseur.

Les montres-gousset à double clapet

C’est un modèle qui reprend les codes du boitier hunter mais celui-ci possédant deux clapets et se voit prénommé “Double Hunter” traduisez “à double clapet”. Montre à gousset prisée des collectionneurs et des gentlemen aimant faire bonne impression, elle dispose généralement d’un mouvement mécanique. Les faces avants et arrières munis de charnières s’ouvrent pour offrir à son porteur une vue magnifique sur les rouages horlogers. Ce boitier de montre gousset possède un charme unique et authentique qui attire les regards charmeurs et admiratifs.

Les montres-gousset à double clapet avec fenêtre

Véritable modèle de charme, ce boitier de montre à gousset appelé “double half hunter” possède à la fois deux clapets munis d’ouvertures à vitre sur les faces avant et arrière pour admirer l’intérieur de la montre. Le clapet avant possède un index gravé sur la lunette pour lire l’heure rapidement et le clapet arrière offre une vue sur le coeur des mécanismes horlogers. Ce type de boitier intègre généralement un mouvement mécanique à remontage manuel ou automatique selon le fabricant.

Les types de mouvements des montres à gousset

Maintenant que nous sommes au point avec les boitiers de montres à gousset, voyons les différents mouvements horlogers de la montre à gousset. Ceux-ci peuvent avoir une influence directe sur l’esthétique de votre montre à gousset par exemple une montre à gousset à quartz aura un cadran blanc opaque tandis qu’une montre à gousset mécanique présente généralement ses rouages horlogers en plein cœur du cadran.

L’impact sur la précision horaire de choisir entre un mouvement mécanique et un mouvement à quartz dépendra surtout de la qualité de fabrication de la montre à gousset. Les montres à quartz n’ont généralement pas de défaut sur la justesse horaire car tout se fait automatiquement, la montre mécanique en revanche demande davantage d’attention quotidienne pour afficher une heure correcte.

Afin de faire le meilleur choix sur le type de mouvement qui ira le mieux selon vos goûts et besoins, découvrons les différents types de mouvement des montres à gousset.

Les montres-gousset à quartz

Ce modèle est actionné par une petite pile. Ce dernier diffuse l’énergie à travers un cristal de quart qui va activer le mouvement des engrenages. Il est facile de reconnaître une montre gousset à quartz, il suffit de la coller à votre oreille, si vous entendez un tic-tac : c’est un mouvement à quartz.

Résistant aux contraintes météorologiques celui-ci est très pratique si vous êtes souvent en déplacement et que votre montre vous sert davantage comme objet utilitaire que décoratif. De plus, la montre gousset à quartz ne requiert aucun entretien spécifique et possède une justesse horaire intacte qui se dérègle simplement si la pile doit être changée.

Si vous souhaitez profiter d’un look vintage et formel sans vous soucier des mécanismes horlogers complexes, alors la montre à gousset à quartz est faite pour vous.

Les montres à gousset mécaniques

Le mouvement des mécanismes de la montre à gousset mécanique est activé par un petit ressort à bobine. L’énergie émise sera transmise à travers les pièces et les engrenages. D’ailleurs, il existe deux sortes de montres-gousset mécaniques. D’un côté, il y a les montres à gousset mécanique au remontage automatique. Il est actionné par le mouvement de son porteur et se recharge seul.

D’un autre côté subsistent les montres-gousset mécaniques au remontage manuel. Pour être opérationnel, il requiert un remontage manuel quotidien. Actuellement, ce modèle est très recherché par les collectionneurs d’objet ancien.

La précision horaire des montres à gousset mécanique peuvent légèrement être en dessous des montres à gousset à quartz, cela dépend notamment de l’âge de la montre à gousset, de son entretien et de sa qualité de fabrication.

Une montre à gousset mécanique demande davantage de maintenance et d’entretien pour afficher une heure juste. Les mécanismes sont aussi plus fragiles que les montres à quartz, ils sont très sensibles aux changements météorologiques, à la météo, la pression de l’air et l’altitude. Mais le jeu en vaut en la chandelle car les montres à gousset aux mouvements mécaniques sont exceptionnellement belles et méritent d’être porté en toutes occasions pour apporter la touche de raffinement finale à votre tenue.

Les types de métaux

Difficile de choisir une montre à gousset sans parler de métal, très réputés les métaux nobles tel que l’or et l’argent sont très prisés des montres à gousset. Mais il existe des alternatives très efficaces, voyons ensemble les meilleurs matériaux des boitiers de montres à gousset.

La montre à gousset en or

L’or est très luxueux, c’est incontestablement le métal riche et noble à porter en bijou. La montre à gousset en or sort généralement des grandes maisons horlogères telles que Tissot, Longines, Audemars Piguet. Elle est généralement transmise en héritage de famille et se porte avec des tenues très sophistiquées.

La montre à gousset en argent

Très chic et brillante, la montre à gousset en argent se marie avec la plupart des styles et tenues contrairement à l’or. La montre gousset d’argent se porte aussi bien avec une tenue de ville qu’un smoking de soirée.

La montre à gousset en acier inoxydable

C’est le métal à privilégier si votre budget fait partie de vos options pour choisir une montre à gousset. Aussi apellé Stainless Stell, l’acier inoxydable possède l’avantage de ne pas rouiller, il résiste à l’humidité et arbore une brillance digne d’un boitier en argent ou or selon le coloris. Il peut être porté avec les tenues de villes et de soirée.