Voir un bon film est comment vivre une autre vie

Nous avons de la chance, car nous vivons à une époque où l’ennui ne devrait pas exister. Heureusement, nous sommes nés à une époque où tout est plus facile. Tout n’est pas parfait, mais nous avons des choses qui n’existaient même pas récemment dans la tête de quelqu’un.

La prochaine fois que vous vous ennuierez, pensez qu’il y a peu de temps, les gens ne s’ennuyaient pas alors qu’ils n’avaient pas accès à autant de technologie qu’à nos jours.

Pourquoi ne pas profiter des avantages de notre temps? L’une des choses qui aident à éviter l’ennui est de regarder des films. Au cinéma, à la maison, seul, avec le chien, avec l’amour de votre vie, peu importe. Regarder des films est toujours une bonne option.

L’argent n’est pas un prétexte. Actuellement, vous pouvez regarder des films en ligne gratuitement et non seulement cela, vous pouvez également regarder votre série préférée. Tout ce dont vous avez besoin est une bonne connexion Internet, votre maïs soufflé ou votre nourriture préférée et une chaise très confortable pour regarder tous les films que vous voulez.

Il y a un site parfait pour voir film streaming dans ce moment. Ce site est très pratique et si vous voulez choisir un film, mais vous n’êtes pas très sûre de votre élection vous pouvez trouver ici une liste de films avec un classement de ses utilisateurs.

Les meilleures options pour voir ce déconfinement

Il est impossible que tout soit fantastique tout le temps, dans la vie il y a toujours des choses qui prennent soin de l’équilibre. Oui, notre temps est super. Il y a beaucoup de choses qui n’existent pas, mais avec le coronavirus, de nombreuses personnes dans le monde ont perdu leur équilibre émotionnel. À l’heure actuelle, nous devons rire, aimer, dire ce que nous ressentons et nous détendre. Regarder des films est un moyen de se libérer. Le meilleur de tous: pas besoin de quitter la maison. Bien qu’il ne soit plus obligatoire, il est nécessaire de prendre soin de nous.

The wrong Missy: Un jour, vous rencontrez la femme de vos rêves et rien de mieux. Mieux encore, elle vous dit que vous êtes très sympathique. Alors vous dites ça à vos amis et ils vous recommandent un deuxième rendez-vous avec elle. Tout va bien et vous décidez de l’inviter à Hawaï. Vous n’avez fait qu’un détail: vous avez invité une autre fille du même nom. Le pire, c’est qu’elle n’est pas la femme de vos rêves, mais de vos cauchemars.

Justice League Dark: Apokolips War: une guerre pour mettre fin à toutes les guerres. C’est difficile à croire, mais dans ce cas, nous sommes en conflit avec le malin Darkseid qui veut mettre fin à toute l’humanité. C’est la deuxième fois que ce méchant se bat, mais cette fois les super-héros doivent s’unir pour le vaincre.

Your name: Il s’appelle Taki et vit au Japon. Son nom est Mitsuha et elle vit dans les montagnes. Ils ne se connaissent pas, mais pendant la nuit, pendant que leurs corps dorment, ils s’échangent. Cela est dû à la présence d’une météorite. Les deux sont des adolescents et les circonstances les obligent à commencer à se comprendre malgré la distance.

Scooby: Cette fois, nous saurons comment Fred, Velma et Daphne rejoignent l’équipe. Nous découvrirons également un secret sur Scooby que personne n’imagine. Si vous aimez Scooby vous devez voir ce film, vous allez l’adorer!

Harry Potter à l’école des sorciers: Si vous avez déjà vu ce film, vous pouvez le revoir. Vous pouvez regarder ce film encore et encore et ne pas vous fatiguer. La première de toute la saga avec laquelle on entre dans le merveilleux Hogwarts et on se sent comme un vrai magicien. Harry Potter est déjà devenu un classique Si vous ne l’avez pas vu aujourd’hui, c’est le moment de le voir.

La Reine des neiges II: Une voix étrange appelle Elsa qui ne peut s’empêcher de la suivre. Elle n’ira pas seule. Anna, Kristoff, Olaf et Sven l’accompagneront. Le voyage aidera Elsa à découvrir l’origine de ses pouvoirs et bien qu’avant Elsa ne voulait pas avoir de pouvoirs, maintenant elle pense qu’ils ne suffisent pas, car elle affrontera quelque chose inconnu et extraordinairement fort.

La Plateforme: Vous imaginez une prison du futur où les cellules ne sont pas horizontales mais verticales. Voilà à quoi ressemble la prison dans ce film. C’est un grand trou où ils vous alimentent à travers une plate-forme qui monte et descend. Il n’y a que deux prisonniers à chaque niveau, mais il y a deux inconnues: le nombre de niveaux inconnus et le prisonnier avec lequel vous pouvez vous réveiller sont également inconnus.

Si vous connaissez un enfant capricieux, ce film est un très bon moyen de lui montrer ce qui pourrait lui arriver pour être comme ça. Cela semble un peu exagéré, mais jugez par vous-même: Shihiro est une fille furieuse parce qu’elle doit quitter la maison. Sur le chemin de sa nouvelle maison, elle et sa maman sont perdues. Tout a l’air très sympa comme dans un festival, mais en réalité c’est un piège à parents. Quand Shihiro se rend compte qu’il est trop tard et que ses parents ne sont plus humains maintenant. Ce sont des cochons. Quelles aventures Shihiro traversera-t-il pour les sauver?