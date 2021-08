3 chênes Laboratoires – Des nouveautés pour le bien-être

3 chênes Laboratoires est un laboratoire français qui élabore plus particulièrement des compléments alimentaires nouvelle génération, mais il se développe et propose aussi d’autres produits dédiés à la forme, au bien-être, à la beauté et à la santé au naturel.

Le laboratoire français apporte, depuis plus de vingt-cinq ans, des solutions innovantes, pour améliorer la vie de toutes les familles. Des produits de soins, de santé, de beauté, pour petits et grands, qui se déclinent à travers différentes marques. Parmi ces dernières, Pharma propose des produits de pharmacie, avec une nouveauté, pour cette année, pour la gamme Myocalm, le myorelaxant en roll-on.

En effet, 3 chênes Laboratoires ont pensé à tous les télétravailleurs de cette année spéciale, pour soulager et traiter les contractures musculaires, au niveau du dos, avec ce nouveau roll-on apaisant et relaxant. Les conditions de travail en télétravail ou la reprise du sport, en cette période estivale, peuvent révéler des problématiques de douleurs musculaires, ainsi le roll-on va permettre en une action rapide et un effet massant, d’apaiser et de relaxer les muscles endoloris.

Le Myorelaxant est un produit français, doté d’une bille grande dimension, qui permet un massage plus ciblé et agréable, de délivrer une dose de gel idéal pour soulager et de ne pas mettre le gel au contact des mains. La solution possède un parfum assez fort, malgré tout agréable. Il s’applique facilement, en mettant la bille vers le bas, pour diffuser au mieux le gel. Il est à masser sur les zones sensibles et l’opération est à renouveler si nécessaire, une à deux fois par jour, et pour les enfants à partir de 15 ans. Le camphre et un agent chauffant agissent de manière efficace pour soulager et apaiser les muscles.

Le Myorelaxant est un nouveau produit français de la gamme Myocalme, des 3 chênes Laboratoires, qui propose, grâce à une bille de grande dimension, de masser plus précisément la zone douloureuse, offrant une application plus agréable et efficace, pour apaiser sensiblement rapidement les muscles, avec une sensation de chaleur pour une amélioration de la mobilité.

