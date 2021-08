Les Terreurs des mers – L’or des Conquistadors

L’or des Conquistadors est le deuxième tome de la série jeunesse Les Terreurs des mers, des éditions Vents d’ouest. Une bande dessinée de Frédéric Brrémaud et Giovanni Rigano, parue en juillet 2021, qui présente la suite des aventures d’Alix et Arsène.

1780, après une nuit très agitée, Alix, Arsène et Germain se retrouvent enfin. Ils sont tous les trois sur l’Hermione, qui tente de retrouver les anglais. En effet, les enfants ont réussi à persuader le capitaine du trois-mâts à poursuivre le capitaine Macnamara, qui pourrait être une menace pour le royaume de France. Alors que le capitaine et son second se fâchent, pour savoir qui a raison et qu’elle serait la route à prendre, les trois enfants entendent leur discussion et se demandent qu’ils ne devraient pas parler du trésor au capitaine. C’est Alix qui répond aussitôt, que cela serait fou, car ces gens-là ne partagent pas ! A ce compte-là, la petite fille préfère encore retourner directement à Rochefort, pour retrouver Marguerite, sa vache. Alix se morfond pour son animal resté seul sur terre, qui doit peut-être mourir de faim…

L’aventure se poursuit pour Alix, Arsène et Germain, sur l’Hermione, qui va réussir à rattraper les anglais, avant de les perdre de nouveau dans une tempête. En effet, leur aventure est loin d’être aussi simple et ils vont vivre beaucoup de rebondissements et de coups du sort, pour réussir à retrouver le fameux trésor des Conquistadors. Les deux enfants sont attachants, déterminés et courageux, et offrent à l’aventure une pointe d’humour appréciable. Les réflexions de la jeune fille sont délectables, et le cadet courageux et réfléchi. L’environnement, les autres personnages et même les méchants, jouent tous un rôle autour d’eux, offrant un bon moment de lecture. Ainsi, la bande dessinée oscille facilement entre humour, action et récit maritime d’aventure, presque de la piraterie ! Le dessin est plaisant, dynamique et moderne, avec un trait fluide et rond, vif et expressif.

L’or des Conquistadors est le deuxième tome de la série jeunesse Les Terreurs des mers, des éditions Vents d’ouest, qui présente la suite des aventures d’Alix, Arsène et Germain, sur l’Hermione qui tente de retrouver Macnamara et Blackfeet, qui ont pris la fuite…