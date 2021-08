Le monde de Tonnerre le dinosaure – Panique ! L’oviraptor

Panique ! L’oviraptor est un nouveau titre de la collection Le monde de Tonnerre le dinosaure, paru en juin 2021, tout comme Gredin ! Le spinosaure. Deux ouvrages, des éditions Larousse, qui viennent compléter la série de ce Tyrex, roi du Crétacé, et de sa joyeuse troupe.

Panique est la maman oviraptor, elle se faisait tout le temps du souci. Panique n’arrivait jamais à fermer l’œil, ni le jour, ni la nuit. Elle avait tous ses sens en alerte, des orteils jusqu’à la crête. Elle se faisait tellement de souci qu’elle montait toujours la garde. Toujours inquiète, la créature à plumes protégeait les œufs de son nid. Elle avait vraiment peur qu’il arrive malheur à l’un de ses petits ! Alors, lorsque Filou surgissait telle une tornade, en sautant partout, en faisant mille cascades, Panique s’affolait et se dressait sur ses pattes, pour le scruter d’un air méfiant.

C’est un nouveau héros de la série qui est présenté dans ce nouveau titre, l’oviraptor, une maman toujours inquiète pour ses petits œufs. En effet, la maman dinosaure ne dort jamais, se méfiant de tout le monde, surtout de Filou et de Ronchon. Mais lorsque Trompette arrive vers elle, Panique a une idée…Le récit est simple et plaisant à découvrir pour les jeunes lecteurs plongés une fois de plus dans le monde de Tonnerre et de tous ces dinosaures amusants. Le Crétacé s’ouvre aux enfants, à travers ces histoires courtes et amusantes, avec des dinosaures différents, drôles et attachants. L’univers est joyeux, avec des caractères différents, mais où chacun trouve sa place et réussi à venir en aide à d’autres… Le graphisme est moderne, numérique, assez doux et coloré.

