Le goût des retrouvailles Tome 1 aux Éditions Akata 

Partagez





Comment agir avec sa propre fille, lorsqu’on la redécouvre à ses 9 ans, après une longue traversée du désert depuis sa naissance ?? C’est ce qui arrive à Shima, un « tombeur » invétéré, qui va devoir modifier son style de vie, pour « apprivoiser » sa fille Rutsubo le temps d’un été.

Le goût des retrouvailles aux Éditions Akata, une série en trois tomes, dont le premier est disponible le 26 Août 21 !! (+12)

Le décor :

Une salle des naissances … un accouchement …

Tandis que le père fait les cent pas derrière la porte du bloc opératoire, les médecins s’affairent autour d’une femme dont l’âme semble s’échapper lentement … Le couperet tombe au moment où le père supplie de sauver l’enfant …

Un train qui traverse la campagne … Neuf années plus tard …

A son bord, Rutsubo, une petite fille de 9 ans accompagnée de son oncle et sa tante. Ils semblent être ravis de pouvoir s’en débarrasser pour l’été. Apparemment, son « géniteur » qu’elle n’a jamais connu qu’aux travers des paroles de sa mère, dans son cocon bien chaud, in utero. Et le souvenir d’une haine profonde contre celui qui l’a abandonnée il y a des années. Contre tous les adultes … Aussi, elle est plongée dans un mutisme profond et refuse de parler à quiconque.

Mais, cet été, elle va découvrir un « père » hors norme : immature, trop sensible, ancien coureur de jupons, vivant en colocation avec un autre homme !!! Situations cocasses à venir !

Le point sur le manga :

C’est avec beaucoup de tendresse et d’affection que Nozo Itoi nous décrit une espèce de « confrontation » entre un père et une fille qui doivent renouer des liens ! Chacun d’eux est campé dans un rôle bien précis. D’un côté, cette gamine traumatisée par le décès de sa mère, puis l’abandon de son père, ne faisant plus confiance à aucun adulte, qui aurait dû la protéger au fil des années. De l’autre, un écrivain qui refuse de vieillir depuis des années, multipliant les conquêtes, mais prêt à changer de vie pour cette petite avec qui il souhaite créer des liens filiaux !

Le lecteur s’imprègne au fil de sa lecture de cette ambiance tout d’abord malaisante, à cause de cette histoire tragique, et de cette « haine enfouie » pour Rutsubo. Puis, se transforme en véritable douceur aux illustrations rondes remplies de sensibilité pour nous raconter un goût des retrouvailles « difficile » mais pas impossible ! Une lecture charmante qui vous fera sourire aux éditions Akata.

La conclusion :

Le goût des retrouvailles aux Éditions Akata, à un parfum d’amertume des années perdues et des non dits, Mais aussi, une douce odeur de tendresse dans le quotidien, non sans humour, de ces deux êtres meurtris par la vie !!! « Il n’est jamais trop tard pour apprendre à se connaître … » même si l’on doit passer par une cohabitation compliquée pour se comprendre et s’apprécier … surtout quand les retrouvailles touchent aussi d’autres membres de la famille !!! Le tome 2 à paraître en Octobre, risque de comporter beaucoup de fun !!!! A bientôt douce et indomptable Rutsubo !!