La fille du quai, un conte fantastique des éditions Glénat

La fille du quai est un récit complet, des éditions Glénat, paru en juillet 2021, d’alexine et Fabrice Meddour. Une bande dessinée qui présente un conte fantastique, une histoire tragique, un récit d’amour passionné, entre thriller, érotisme et horreur.

C’était une nuit de tempête que personne n’avait présagé. Il ne restait plus rien, ou presque. Un homme était attristé, seul, les genoux à terre. Il se rappelait une sorte de comptine qui disait « Mon ami, si tu la vois tu n’pourras en réchapper. Dans la tombe elle t’emmènera… ». Des années plus tôt, une calèche lourdement chargée s’engageait sur un pont. De l’autre côté du pont, des brigands attendaient le bon moment pour lui faire face. Ils espéraient se faire du blé facilement, dépouiller les braves gens de leurs biens les plus précieux. C’est en haut du pont, que les brigands armés se mirent devant les chevaux. Le cocher surpris arrêta la calèche, mais n’écouta rien des menaces des brigands et fit feu. Il toucha un brigand, qui fit feu à son tour. Un cheval prit peur, la calèche bascula dans la rivière. Dans l’eau, le père et l’enfant, qui étaient dans la calèche, tentèrent de sortir de là…

C’est un peu plus loin, sur les rives, que le corps du père fut retrouvé par un gitan, le corps du fils, un peu plus loin. L’enfant était lui, encore en vie. C’est ainsi qu’il rentra dans la famille des gitans, sans rien savoir de lui, ni combien de temps il resterait avec eux… L’enfant grandi ainsi, avec un père adoptif, parmi une grande famille, avec d’autres enfants. Un enfant étrange, qui ne touchait jamais le sol, qui semblait voler entre les murs, les arbres, les toits… Jusqu’au jour où une apparition étrange se révéla comme une malédiction. Le récit est étrange et captivant avec cet enfant orphelin, recueilli, particulier, qui semble toucher par une malédiction, qui va le suivre tout au long de sa vie. La bande dessinée révèle un thriller fantastique fascinant et effrayant, entre amour, passion, drame, vérité et horreur, le tout très bien ficelé et découpé. Le dessin est tout aussi travaillé, fluide et dynamique, doux et fascinant.

La fille du quai est un récit complet, des éditions Glénat, qui présente un conte fantastique, beau et effrayant à la fois, présentant la malédiction qui pèse sur Haurel, enfant orphelin, dont la vie va basculer le jour où il va voir une jeune femme sur le quai, sous une ombrelle…