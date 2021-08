Vol de nuit – Le jeu coopératif des éditions 404 On Board

Voici un nouveau jeu de société, présenté par 404 On Board, paru en juin 2021, Vol de nuit, inspiré du roman de Saint-Exupéry. Un jeu coopératif, où les joueurs vont devoir faire avancer un avion de l’aéropostal, sur un plateau représentant leur plan de vol de nuit, et affronter ensemble plusieurs dangers.

Le coffret est beau, plutôt foncé, aux couleurs de la nuit, avec un avion jaune, lumineux, traversant le ciel. A l’intérieur se trouvent une tuile aube et une tuile crépuscule, six tuiles terrains recto-verso, trois tuiles relais, un pion avion, un cube espoir, un jeton commandant, seize jetons case et quatre jetons cibles, 152 cartes et un livret de règles du jeu. Le jeu, inspiré de l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, se joue entre 2 à 5 joueurs, de plus de 12 ans, pour une durée d’environ 30 minutes.

Avant de débuter la partie, le plateau est à mettre en place, avec les tuiles aube, d’où l’on débute, et crépuscule, où l’avion doit arriver, avec entre les deux, d’autres tuiles à insérer. Le but du jeu est simple, les joueurs, ensemble, doivent avancer l’avion de l’aube au crépuscule, sans perdre de l’espoir et avec les cartes carburants à leur disposition. S’il n’y a plus d’espoir ou s’il n’y a plus de cartes carburant pour avancer l’avion, la partie est perdue !

La partie se déroule avec un commandant, qui tourne, et qui sera le décisionnaire si besoin. La partie se déroule en plusieurs tours, où le commandant ne sera jamais le même joueur, et les tours se déroulent en trois phases. Entre pioche, réflexion et pilotage, pour tenter d’avancer l’avion et ne pas perdre d’espoir. Le plan de vol est à organiser, pour aller le plus loin possible, mais n’est pas révélé, il le sera, au fur et à mesure, à la fin du tour, pour avancer l’avion sur le plateau. Ainsi, une bonne coordination des joueurs est nécessaire, pour avancer l’avion. Au moment du pilotage, l’avion avance donc suivant le plan de vol, mais peut tomber sur des cases brumes, pluies, cyclones, orages, perturbations, qui vont faire perdre de l’espoir, entre autres, car d’autres cases permettent de tirer une carte brume, avec plus ou moins de pénalité. Des cases étoiles vont, par contre, pouvoir aider dans la traversée de nuit, avec l’aide de cartes, également et les cases lune vont permettre de regagner de l’espoir. Car pendant la partie, l’échelle de l’espoir va également varier selon les actions et les cartes piochées.

Le jeu semble complexe à expliquer, il est cependant, après une première partie, amusant et attrayant, assez simple à mettre en place. La coopération est plaisante, et chaque joueur devient, tour après tour, commandant. La pioche des cartes carburant, les décisions de chacun et les tuiles différentes à apposer avant le début de chaque partie, permettent de varier les plaisirs et la difficulté.

Le jeu Vol de nuit est complet, beau et immersif, très plaisant à découvrir et à partager, pour des parties assez longues, sans l’être de trop. Une durée agréable, pour passer un bon moment en famille ou entre amis, à vivre d’espoir et incarner un équipage de la célèbre aéropostale.