Nestlé – Mezeast pour découvrir les délices du Moyen-Orient

Mezeast est une nouvelle marque du groupe Nestlé qui propose des kits à cuisiner, des assaisonnements et des sauces, pour découvrir la générosité et la convivialité de la cuisine du Moyen-Orient. Une cuisine du monde à découvrir et savourer, à la portée de tous, avec cette nouvelle marque.

Mezeast ouvre un nouvel horizon culinaire et met à la portée de tous cette cuisine du monde, savoureuse, envoûtante et colorée. Des parfums succulents qui proposent de s’évader et de voyager, tout en restant chez soi. La nouvelle marque propose trois kits Wraps, quatre assaisonnements, deux sauces et des wraps galettes de blé.

Ce sont les trois kits Wraps Falafel, Shawarma et Kofta que France Net Infos vous propose de découvrir. Des kits qui contiennent l’essentiel pour élaborer facilement de savoureuses spécialités, avec six Wraps de blé, un mélange d’épices et d’herbes et deux sauces. La première boîte propose de préparer des Falafels, de manière assez détaillée, avec les étapes à suivre, au dos de la boîte. Pour compléter les ingrédients, il faudra ajouter à la liste de courses, une boîte de pois chiches, deux tomates, un oignon rouge, un concombre et de la salade. Pour cette recette, il faudra mettre les mains dans la pâte, pour former les falafels, avec l’aide des pois chiches mixés et la préparation. La recette est simple, assez rapide et surtout délicieuse, la préparation et l’assemblage sont rapides et plaisants, ils peuvent se réaliser en famille, pour un moment convivial en cuisine, avant de passer à table !

De la même manière, les kits Wraps Shawarma et Kofta proposent des recettes simples à élaborer, avec des étapes bien définies à suivre au dos de la boîte. L’un est au poulet et l’autre au bœuf haché, avec des sauces différentes, bien entendu, sauf pour la salade ! Pour la recette Kofta, des boulettes sont aussi à former, alors que pour le kit Shawarma, les filets de poulet seront à couper en lamelles. Les recettes sont variées, épicées, savoureuses et dépaysantes, invitant au voyage, mais aussi à se retrouver autour de la table et même avant en cuisine, pour un moment de partage et de convivialité. Les plats s’accompagnent d’une salade, avec une sauce à la grenade, délicieuse et changeant des habitudes.

Mezeast est une nouvelle marque du groupe Nestlé, qui invite à découvrir une cuisine du monde, savoureuse, épicée et chaleureuse, à travers des kits Wraps, des assaisonnements, des sauces et des wraps de blé, parfait pour cet été, ou la rentrée. Des recettes et expériences culinaires qui proposent de partager la générosité de la cuisine du Moyen-Orient.

