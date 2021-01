90 ans du Père Castor – Une nouvelle collection de 10 grands classiques

Une dizaine de titres, des grands classiques d’hier et d’aujourd’hui, sont donc à retrouver dans une nouvelle collection collector, en petit format adorable, pour célébrer les 90 ans du Père Castor. Grand Loup & Petit Loup fait partie de cette sélection, et le nouvel ouvrage est paru ce mois de janvier 2021, aux éditions Flammarion.

Grand Loup vivait là depuis toujours, en haut de la colline, sous son arbre. Mais un jour vint Petit Loup. Il arriva de loin. De tellement loin que Grand Loup, au début, ne vit qu’un point. Petit Loup approchait. Grand Loup, lui, eut peur qu’il soit plus grand que lui, alors il commença à se redresser. Petit Loup commença à gravir la colline, et Grand Loup s’aperçut qu’il était petit. Cela le rassura immédiatement. Aussi, il le laissa grimper jusqu’à son arbre. Ainsi, Petit Loup resta toute la journée sous le grand arbre de la colline. Maintenant, ils étaient deux sous le grand arbre.

Le récit est à découvrir ou redécouvrir, avec d’autres grands classiques Père Castor, dans ces formats adorables, plus petits et à prix sympathiques. Une histoire pleine de tendresse, sur la solitude et l’amitié, à travers une description détaillée de petits riens, qui viennent bousculer tranquillement la vie de Grand Loup. L’album, en petit format, mais toujours avec une fabrication très soignée, avec une couverture rigide, présente un doux récit, tout en poésie, finesse et intelligence, pour toucher les jeunes lecteurs. D’autres titres sont également à retrouver comme La vache orange, Roule galette, Michka, Poule rousse…

Grand Loup & Petit Loup est un des dix titres de la nouvelle collection des éditions Flammarion, pour célébrer les 90 ans du Père Castor. Un petit format et une fabrication soignée, pour découvrir ou redécouvrir ces grands classiques de toujours et d’aujourd’hui.