Aujourd’hui, les maisons en bois commencent à attirer de plus en plus de ménage. Leur construction gagne du terrain dans beaucoup de pays comme la France. Si vous pensez vous projeter dans ce type d’habitat, il vous est indispensable d’éclaircir certains points concernant les maisons en bois et leurs avantages, les inconvénients et enfin les différents types de construction.

Les avantages d’une construction en bois

En général, la maison en bois offre plusieurs avantages, notamment sur le plan phonique et thermique. En effet, les professionnels en construction apportent leur confirmation sur ces deux points en particulier. Le matériau bois, combiné avec d'excellents isolants thermiques, créent une performance de haut niveau, conciliable avec tout type d'architecture faite de grandes surfaces vitrées. Concernant l'isolation phonique, vous devez impérativement dissocier l'isolation aux bruits d'impacts à l'isolation des bruits aériens. Isoler les murs d'une maison en bois est très important tout comme les murs des maisons en briques. Outre ces deux points essentiels, la construction de maison en bois diminue également les dépenses sur le chauffage, d'où la diminution d'émission de CO2 tout en permettant la réduction du gaz à effet de serre. Pour une construction rapide, simple et économique dans certains cas, la maison en bois est un choix à saisir.

Quels sont les inconvénients d’une maison en bois ?

Jusqu’à aujourd’hui, peu sont encore les entreprises qui se spécialisent dans ce type de construction. L’image d’une maison en bois est encore égale à celle d’une cabane en milieu de forêts, fragile et rudimentaire. De plus, entretenir une maison en bois est l’un des tâches les plus compliqués à réaliser. Déjà, l’effet des ultra-violets rend rapidement le bois plus grisâtre, mais encore le repeindre le plus souvent que possible est une toute autre question. Bien évidemment, la présence des champignons peut également vous gêner si vous ne l’entretenez pas régulièrement. Côté sécurité, le feu reste bien évidemment l’ennemi juré d’une telle construction. Tout peut disparaître en une fraction de seconde. Enfin, concernant le coût d’une maison en bois, beaucoup sont ceux qui reculent face au prix assez élevé pour finaliser ce type de projet de construction.

Quelques types de maisons en bois

Si vous êtes décidé à vous lancer dans la construction de maison en bois, sachez que votre choix se repose sur plusieurs types

La maison à ossature bois

Ce type de construction est en grande partie composé de panneaux de préfabriqués issus d’une usine. Considérée comme la première solution la plus pratique, cette plateforme est tout à fait efficace pour des maisons en bois à étages. Elle se repose sur la simplicité et se construit sur presque tout type de terrain.

La maison en bois massif

Pour plus de liberté architecturale, opter pour la construction en bois massif s’avère la meilleure option. Avec son style pittoresque et atypique, ce type de maison s’intègre parfaitement à l’environnement où elle est construite. Très appréciée par les assurances et les banques, la preuve d’une belle finition d’une maison en bois massif constitue considérablement une garantie décennale. Toutefois, le style attendu se repose principalement sur le travail et l’expérience des professionnels, ainsi qu’aux qualités des bois utilisés.