DoggyBags – Trenchfoot

Trenchfoot est un nouvel album de la collection Label 619, des éditions Ankama. Un one shot de Mud et Nicolas Ghisalberti, à paraître ce mois de janvier 2021, qui présente une seule et même histoire, pour lecteurs avertis, pleine de violence, de sang et de connards.

Trenchfoot, les pieds de tranchée, cela arrivait souvent pendant la Première Guerre Mondiale, à force de patauger dans la boue. Une véritable saloperie qui pourrissait réellement les pieds des soldats. Lorsque la gangrène arrivait, il n’y avait qu’une seule solution ! Il y avait même un docteur spécialisé pour les amputations, aidé de son assistant « gueule cassée ». On peut alors s’imaginer un pauvre type, un malheureux soldat, qui arrive avec la gangrène aux deux pieds, sur un brancard, sous la tente du fameux docteur, sacré salopard, qui ne se contentait pas seulement d’amputer… Un véritable sadique qui prenait son pied à trancher ceux des autres. C’est ce boucher qui, à son retour au pays, fonda un bled paumé, et donna son nom de Trenchfoot, en souvenir des soldats aux pieds nécrosés, gorgés de flotte et pourris jusqu’à l’os.

2004, Louisiane, à Trenchfoot, Sid est un connard de plus dans ce bled merdique ! Un abruti parmi tant d’autres, qui habite en marge des grandes villes, dans ces campagnes profondes et poisseuses, où des faits divers et sordides ont toujours lieu. Sid est un personnage loin d’être attachant, un mec sans intelligence, sans ambition, qui se complaît dans sa vie miséreuse. La bande dessinée révèle donc une ambiance glauque, où le personnage principal va découvrir qu’il a un ticket gagnant et va devenir la cible de quelques connards et abrutis. On retrouve donc les ingrédients principaux de la collection, avec des combats, de l’hémoglobine, de la rage, de la connerie, le mal, la mort…Le dessin est particulier, semblant parfois maladroit, offrant une singularité néanmoins plaisante, accompagné d’un découpage dynamique et efficace.

Trenchfoot est un one shot de la collection DoggyBags, des éditions Ankama, qui propose une histoire complète, très glauque, avec un personnage principal détestable, abruti et crasseux, au milieu d’une cascade d’évènements qui ne cesse…