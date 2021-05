A Nice, l’Hôtel Le Saint Paul est prêt pour la saison estivale

Avec la reprise de l’activité touristique, l’hôtel Saint Paul de Nice est fin prêt pour accueillir les clients. Situé dans un cadre magique, face à la mer, cet hôtel 3 étoiles propose 67 chambres sobres et chics à la fois ainsi qu’une table savoureuse sur la terrasse avec une vue imprenable sur la Méditerranée.

Un hôtel 3 étoiles dans un cadre magique

Anciennement appelé la « Maison du Séminaire », la bâtiment érigé en 1840 fait aujourd’hui partie intégrante du patrimoine culturel niçois. Il a été transformé en hôtel en 2012 et vient d’obtenir un classement hôtelier 3 étoiles. Le Saint Paul bénéficie aujourd’hui d’un standing irréprochable, associant une situation privilégiée face à la mer, une atmosphère élégante et des salles de conférence parfaitement équipées. Cette montée en gamme s’est effectuée progressivement, au fil des années et des travaux de rénovation.

Situé dans un cadre idéal, l’hôtel se dresse fièrement face à la mer. Il suffit de traverser la rue pour prendre un bain de mer. A seulement quelques minutes du port, il plaira aussi à tous ceux qui voudront en centre ville.

L’hôtel compte 67 chambres décorées de manière élégante et contemporaine. Certaines d’entre elles bénéficient de la vue mer.

Une terrasse splendide face à la mer

La terrasse de l’hôtel, qui offre une vue unique sur le port de Nice et la Baie des Anges, présente tous les atouts pour séduire les clients de l’hôtel mais aussi les visiteurs et Niçois venus prendre un verre ou partager un repas.

L’espace bar est idéal pour partager un moment de détente et de convivialité à la fin d’une journée ou au retour de la plage. Tous ceux qui y ont goûté connaissent le plaisir de savourer un verre en terrasse en admirant le coucher de soleil !

Le restaurant, à l’heure du déjeuner ou du dîner, invite à une découverte des saveurs méditerranéennes, sans cesse renouvelées au gré des saisons.

Des salles de conférences pour accueillir des séminaires

L’Hôtel Saint Paul dispose de cinq salles de conférences équipées et climatisées, accueillant congrès, séminaires et journées d’étude de cinq à deux cent personnes. Et pour joindre l’utile à l’agréable, les visiteurs peuvent profiter de la vue sur la mer et du patio de la Chapelle.

Pour plus de renseignements sur l’hôtel Saint Paul de Nice : www.lesaint-paul-hotel.fr

L’hôtel est également présent sur les réseaux sociaux : @LeSaintPaulNice sur Facebook et @saintpaulnice sur Instagram