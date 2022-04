A Vence, le festival Les Nuits du Sud a dévoilé sa programmation

A Vence, le Festival des Nuits du Sud vient de dévoiler sa belle programmation pour sa 25ème édition. Du 8 au 23 juillet la Place du Grand Jardin accueillera de nombreux artistes, pendant huit soirées. L’affiche s’annonce riche et variée. Il y en aura pour tous les goûts. En effet, sont attendus notamment Bob Sinclar, Pedro Winter, Camélia Jordana, Lilly Wood and the Prick, Benjamin Biolay, ou General Elektricks.

Pour organiser cette édition anniversaire, l’équipe des Nuits du Sud s’est agrandie. Après le départ de Téo Saavedra, créateur du festival, la direction artistique et la coordination est ainsi portée désormais par Radio Nova et Rock en Seine, et, en premier lieu, par Matthieu Ducos, directeur du festival francilien.

Voici le programme complet :

8 juillet : Lass/ Bob Sinclar B2B Pedro Winter

Pour ouvrir cette 25ème édition, le public va danser toute la soirée devant les platines de deux acteurs majeurs de la french touch.

9 juillet : Bonga/Camélia Jordana

La chanteuse interprètera les titres de son nouvel album “Facile x Fragile”.

13 juillet : Berywam/Oumou Sangaré

Après les champions du monde de beatbox Berywan, la chanteuse malienne Oumou Sangaré enflammera la scène de la place du Grand Jardin

15 juillet : La Yegros/Gnawa Diffusion

La soirée sera placée sous le signe des musiques du monde

16 juillet : Charlotte Adigery/Benjamin Biolay

Ce sera la première fois que Benjamin Biolay sera à l’affiche des Nuits du Sud. Il viendra interpréter notamment les titres de son nouvel album “Grand Prix”

21 juillet : Delgres/Lilly Wood and The Prick

Après le blues de Delgres, ce sera au tour de de Lilly Wood and The Prick de chanter leurs nouveaux titres teintés de pop, de soul et de musique électronique

22 juillet : Groundation / L’Entourloop with n’zeng, Troy Berkley & Blabbermouf

La soirée sera placée sous le signe du reggae

23 juillet : General elektricks / Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra

Pour clôturer cette édition, le public fera la fête en dansant aux rythmes endiablés de General Elektricks et d’Emir Kusturica que l’on ne présente plus.

La billetterie est d’ores et déjà ouverte sur www.nuitsdusud.com mais aussi aux points de vente habituels ( Espace Culturel E.Leclerc de Vence, réseau Ticketnet, Auchan, Carrefour, Cora, Culture, E.Leclerc)

Les tarifs :

125 euros le passeport festival

Tarif prévente : 17 euros (billets en nombre limité, en vente jusqu’au 15 mai et/ou jusqu’à épuisement)

Tarif réduit : 20 euros (12/18 ans, étudiant, CE et groupes, demandeurs d’emploi, personnes à mibilité réduite)

Tarif plein : 25 euros

Pour plus de renseignements sur la programmation : www.nuitsdusud.com