Patrick de Carolis innove à Arles avec le upcycling de “Via-Domus”

Partagez





Patrick de Carolis l’avait imaginé “Lorsque je serais maire d’Arles, mon ambition sera de propulser la ville, vers l’innovation au service de la culture…” C’est chose faite, la ville se prépare à un évènement qui risque bien de devenir important dans le futur. “Via-Domus” et sa première édition (du 26 mai au 29 mai 2022), réunira les designers et les artisans d’art dans 7 lieux emblématiques de la ville.

Le principe du “Upcycling” mis en avant durant cette 1ère édition !

La ville d’Arles a un certain savoir-faire dans ce domaine, grâce à un tissu associatif, composé d’artistes, d’artisans et de concepteurs en tout genre. Le principe du upcycling est relativement simple d’approche :

…L’upcycling, est un mot anglo-saxon qui se traduit littéralement par « le surcyclage » ou bien « recyclage par le haut ». La principale différence entre le recyclage et l’upcycling est la conception du produit fini. En effet, quand on recycle, on détruit la matière pour reconstruire de nouveau.

Via-Domus va surfer sur cette tendance qui est d’actualité !

Dans cette forme d’évènement inédite, VIA DOMUS accueillera la toute première rétrospective des 5.5 Designers (baptisée de la sorte). Au sein de l’église des Trinitaires, des pionniers de l’upcycling en France, ont mis en place un collectif. Celui-ci, basé sur les inventaires, est rapidement devenu un moyen de réunir des convaincus, que la récupération et la réhabilitation d’objets dans notre quotidien est plus que nécessaire.

Arles, une cité basée sur une production architecturale et urbaine…

Entre 1900 et 1980, la ville a constitué des rapports de synthèse, répertoires, dossiers monographiques. Pilotée par la DRAC (direction des affaires culturelles) de la région PACA, dès 2008, jusqu’en 2010, Éleonore Marantz-Jaen (historienne), a insufflé un premier courant de pensée, qui aujourd’hui a inspiré les organisateurs de “Via-Domus”.

Ce pré-acquis stylistique avait à l’époque, permis l’identification de corpus, où mélangeant l’architecture, l’influence du patrimoine historique, et la disposition des différents acteurs dans l’ensemble des domaines clés, de l’urbanisation, a permis une véritable prise de conscience des capacités Arlésiennes dans cette voie de l’ucycling.

Via-Domus…

L’esprit de cette 1ère édition du printemps : Sous forme de parcours itinérant, VIA DOMUS a pour objectif de rassembler les entreprises et artisans au service d’un art de vivre plus responsable. Au sein de 7 lieux historiques de la ville d’Arles, une centaine d’exposants présenteront leur savoir-faire. Plusieurs expertises seront à l’honneur : La décoration intérieure et extérieure, l’art du jardin, des matériaux, de la mode, et du bien-être.

“De la place de la République à l’Archevêché en passant par l’église des Trinitaires, la chapelle Sainte Anne, les arènes, l’église des frères prêcheurs et l’espace Van Gogh, la ville d’Arles accueillera celles et ceux qui réinventent la maison de demain”annonce le co-organisateur Jean-Marc André (agence Events). Plus d’infos sur :https://viadomusarles.com

Eric Fontaine